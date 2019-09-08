За пять лет в Беларуси стало в четыре раза больше ремесленников

Новости Беларуси. За последние пять лет количество ремесленников в нашей стране увеличилось в четыре раза. Сейчас их более 8 тысяч, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Юлия Огнева, СТВ:

Не знаю, как проводите досуг вы, я, например, вышиваю. Монотонное движение иглой с нитью – то, что нужно, чтобы отдохнуть и собрать мысли для новых трудовых свершений. Но я-то в удовольствие, не претендуя на доход от рукоделия. Другое дело – ремесленники, для которых хендмейд еще и заработок.

Чтобы называться ремесленником, много действий не нужно: обратиться в налоговую инспекцию, заплатить сбор в 1 базовую величину и купить книгу проверок. С начала 2018 года хендмэйдерам стало жить куда проще: указ Президента расширил список возможных занятий, упростил продажу товара и увеличил количество учеников. Главное, чтобы прерогативой пользовались по назначению. «Меч как живой, только им никого нельзя зарезать». Чем живут белорусские ремесленники?