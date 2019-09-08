За пять лет в Беларуси стало в четыре раза больше ремесленников

Новости Беларуси. За последние пять лет количество ремесленников в нашей стране увеличилось в четыре раза. Сейчас их более 8 тысяч, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. За последние пять лет количество ремесленников в нашей стране увеличилось в четыре раза. Сейчас их более 8 тысяч, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Юлия Огнева, СТВ:
Не знаю, как проводите досуг вы, я, например, вышиваю. Монотонное движение иглой с нитью – то, что нужно, чтобы отдохнуть и собрать мысли для новых трудовых свершений. Но я-то в удовольствие, не претендуя на доход от рукоделия. Другое дело – ремесленники, для которых хендмейд еще и заработок.
Чтобы называться ремесленником, много действий не нужно: обратиться в налоговую инспекцию, заплатить сбор в 1 базовую величину и купить книгу проверок. С начала 2018 года хендмэйдерам стало жить куда проще: указ Президента расширил список возможных занятий, упростил продажу товара и увеличил количество учеников. Главное, чтобы прерогативой пользовались по назначению.
«Меч как живой, только им никого нельзя зарезать». Чем живут белорусские ремесленники?
Дмитрий Матусевич, заместитель министра экономики Беларуси:
Ремесленники изначально рассматривались как люди, которые производят продукты или товары, или оказывают услуги, связанные с народным творчеством, какими-то ремеслами. Самозанятый – это скорее вид упрощенного предпринимательства. Есть такой подход, что мы готовы, конечно, разделять ремесленников как творческих людей и тех, кто занимается профессиональной предпринимательской деятельностью (в кавычках, конечно, но тем не менее). Поэтому такие вопросы мы даем в рамках разъяснений, но вносить изменения в законодательство прямо сейчас мы не намерены.