В Могилёве проходят переговоры с делегациями из китайских провинций Цзянсу и Хунань

Новости Беларуси. Могилевская область намерена расширить сотрудничество с китайскими провинциями Цзянсу и Хунань, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Делегации китайских регионов в эти дни с визитом областном центре. Стороны обсуждают реализацию уже действующих проектов. Надо отметить, что партнеры успешно взаимодействуют в промышленности, образовательной сфере, налажена торговля. Но потенциал гораздо шире. Активнее работать можно в здравоохранении и по линии туризма.

Гости также посетили ряд промышленных площадок Могилева. Им презентовали самый продаваемый кран в мире грузоподъемностью 25 тонн. Техника способна развернуться на высоту 13-этажного здания.

Лай Минюн, вице-председатель комитета Народного политического консультативного совета провинции Хунань (Китай):

Не смотря на то, что Могилевская область меньше, чем провинция Хунань, но заинтересованность есть. Есть перспективы. Есть, куда расти.

В Китае также заинтересованы увеличить поставки из Беларуси мясной продукции. Одно из могилевских предприятий уже больше двух лет отгружает на рынок поднебесной говядину. Только в одной провинции Хунань потенциальных потребителей более 70 миллионов.

В целом сотрудничество налажено с семью провинциями.