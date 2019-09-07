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В Могилёве проходят переговоры с делегациями из китайских провинций Цзянсу и Хунань

07 сентября 2019 14:01
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Новости Беларуси. Могилевская область намерена расширить сотрудничество с китайскими провинциями Цзянсу и Хунань, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Могилёве проходят переговоры с делегациями из китайских провинций Цзянсу и Хунань-1

Делегации китайских регионов в эти дни с визитом областном центре. Стороны обсуждают реализацию уже действующих проектов. Надо отметить, что партнеры успешно взаимодействуют в промышленности, образовательной сфере, налажена торговля. Но потенциал гораздо шире. Активнее работать можно в здравоохранении и по линии туризма.

В Могилёве проходят переговоры с делегациями из китайских провинций Цзянсу и Хунань-4

Гости также посетили ряд промышленных площадок Могилева. Им презентовали самый продаваемый кран в мире грузоподъемностью 25 тонн. Техника способна развернуться на высоту 13-этажного здания.

В Могилёве проходят переговоры с делегациями из китайских провинций Цзянсу и Хунань-7

Юань Сюнь, директор предприятия (Китай):
Перспектива существует большая. Рынок большой, поставляется продукция практически во все страны СНГ. Рост ожидается значительный.

В Могилёве проходят переговоры с делегациями из китайских провинций Цзянсу и Хунань-10

Лай Минюн, вице-председатель комитета Народного политического консультативного совета провинции Хунань (Китай):
Не смотря на то, что Могилевская область меньше, чем провинция Хунань, но заинтересованность есть. Есть перспективы. Есть, куда расти.

В Китае также заинтересованы увеличить поставки из Беларуси мясной продукции. Одно из могилевских предприятий уже больше двух лет отгружает на рынок поднебесной говядину. Только в одной провинции Хунань потенциальных потребителей более 70 миллионов.

В целом сотрудничество налажено с семью провинциями.

# Беларусь-Китай # Экономика # Фотофакт

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