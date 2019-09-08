Алексей Васильев: «О какой эффективности набсовета может идти речь, когда он зависим непосредственно от своего нанимателя?»

Новости Беларуси. Как минимум последние пять лет у нас в стране на самых разных уровнях ведется речь о необходимости внедрения корпоративного управления как действенного способа повышения эффективности работы акционерных обществ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Речь-то ведется, но реализуется ли на практике? Об этом мы спросим у первого заместителя председателя Государственного комитета по имуществу Алексея Васильева. «Мы уже определились и провели встречу с независимыми директорами. Мы знаем, кто эти люди» Юлия Огнева, СТВ:

Алексей Александрович, программой социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы предусматривалось внедрение передовых мировых практик корпоративного управления на ведущих наших предприятиях. Пятилетка близится к завершению. Расскажите, чего удалось добиться.

Алексей Васильев, первый заместитель председателя Государственного комитета по имуществу Беларуси:

Считаю, что удалось добиться многого. Первое: мы изучили опыт соседних стран, Западной Европы. Мы разработали инструменты, подготовили документы, необходимые для этой работы, и самое главное – опробовали это все на практике. Именно когда передали «Белавтодор», это и было то предприятие, на котором опробовались все наши новации, документы. Мы уже определились и провели встречу с независимыми директорами. Мы знаем, кто эти люди. «Мы прекрасно понимали, когда создавали, что он заработает только тогда, когда решится вопрос по вознаграждению» Юлия Огнева:

А легко ли у нас сейчас найти этих самых независимых экспертов?

Алексей Васильев:

Вы знаете, это оказалось очень сложным процессом. Мы вышли с инициативой создать реестр независимых директоров. Как только поступило такое предложение, к нам начали стекаться соответствующие предложения людей, которые считали, что они могут быть. Я практически со всеми встречался лично. Сегодня с удовлетворением хочу отметить, что есть очень серьезные люди, которые имеют значительный опыт работы в управлении. Это не только банковский сектор, это ТЭК Российской Федерации, это инжиниринговые компании Беларуси, руководители этих компаний. Они готовы поучаствовать в этом проекте. Мы прекрасно понимали, когда создавали, что он заработает только тогда, когда решится вопрос по вознаграждению. И мы этот вопрос решили.

Бонусная часть вознаграждения выплачивается только за показатели, которых достигло предприятие Юлия Огнева:

И как? Алексей Васильев:

Вознаграждение состоит из основной части и дополнительной бонусной. Бонусная выплачивается только за показатели, которых достигло предприятие. А основная часть выплачивается ежеквартально. Оплата – это стандартная ставка, она варьируется в процентном отношении от зарплаты руководителя предприятия. «Я бы не говорил о формальном внедрении, я говорил бы об отсутствии опыта в проведении этой работы» Юлия Огнева:

Многие госкомпании после преобразования из унитарных предприятий в акционерное общество ввели это самое корпоративное управление. Но при первом приближении кажется, что оно введено больше по формальному принципу. Так ли это, или просто кажется?

Алексей Васильев:

Вы знаете, я бы не говорил о формальном внедрении, я говорил бы об отсутствии опыта в проведении этой работы. Мы это понимаем, и поэтому Госкомимуществом организовано обучающее мероприятие на базе экономического университета, на базе нашего института. Также при поддержке Всемирного банка организуется обучающее мероприятие, где делятся опытом именно корпоративного управления в зарубежных странах. «Нет большого желания у отдельных руководителей. Мы возвращается к отсутствию опыта» Юлия Огнева:

Хорошо, тогда другой вопрос. Хотят ли руководители предприятий внедрять корпоративное управление?

Алексей Васильев:

Понятен ваш вопрос. Я не хочу сказать, что повально хотят. Нет большого желания у отдельных руководителей, я понимаю, почему. Опять же, мы возвращается к отсутствию опыта. Многие руководители считают, что это дополнительный контроль за ними. Когда мы рассказываем на собственном опыте, как это функционирует, многие вопросы снимаются. «О какой эффективности набсовета может идти речь, когда он зависим непосредственно от своего нанимателя?» Юлия Огнева:

Помимо «Белресурсов» и «Белавтодора» есть ли у нас предприятия – кроме банковской сферы – где действительно внедрено эффективное корпоративное управление, и это сказывается на работе предприятия в лучшую сторону? Алексей Васильев:

Я могу с уверенностью сказать, что корпоративное управление сегодня в силу законодательства есть везде.

Юлия Огнева:

Мы про эффективное все-таки. Алексей Васильев:

А теперь возникает вопрос об эффективности. Конечно, когда набсовет, совет директоров возглавляет заместитель генерального директора по идеологии либо начальник отдела кадров, о какой эффективности набсовета может идти речь, когда он зависим непосредственно от своего нанимателя? С этим моментом мы серьезно боремся для того, чтобы такие случаи были исключены. Юлия Огнева:

Но все-таки о предприятиях. Можете назвать тройку, например, лидеров, где это действительно работает?

Алексей Васильев:

Это работает на БелАЗе, это работает на МАЗе, это работает на МТЗ. Я массу могу предприятий еще назвать, где оно функционирует. В каких-то вариациях, но оно есть. Вопрос только в том, что надо ли там что-то менять. Эта задача поставлена премьер-министром, и поэтому сегодня пересматриваются эти все набсоветы, и с учетом необходимости будут меняться, внедряться в том числе такие элементы, как комитеты соответствующие, которые возглавят независимые директора. «Госкомимуществом принято решение: на базе наших предприятий и ряда банков создать госкорпорацию» Юлия Огнева:

Обобщая весь наш разговор. Мы уже достаточно долго ведем речь о том, чтобы разделить все-таки функцию государства как собственника и как регулятора.