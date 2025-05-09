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Там даже смельчаки замедляют шаг. Побывали в «Зале геноцида» в подвале Могилевского экономического колледжа

09 мая 2025 14:55
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14 грузовиков мусора. 270 дней. Почти 30 залов. Эти цифры – хроника большой трансформации. В подвале Могилевского экономического колледжа, где раньше хранили схемы и чертежи, учащиеся и преподаватели создали нечто большее – трехмерный учебник истории, рассказали в программе «Крокі Незалежнасці».

Там даже смельчаки замедляют шаг. Побывали в «Зале геноцида» в подвале Могилевского экономического колледжа-2

Треть экспозиции посвящена Великой Отечественной, но здесь нет пыльных витрин: каждая пуля, каждая потрепанная полевая сумка – это сообщение от тех, кто сражался за наше сегодня. Подростки превращают боль войны в инсталляции. Здесь память не просто хранят, ее проживают. Как? Через творчество… Этот эффект соучастия для современных детей – эмоциональный код, который встраивается в ДНК памяти зумеров.

Там даже смельчаки замедляют шаг. Побывали в «Зале геноцида» в подвале Могилевского экономического колледжа-4

Михаил Чех, преподаватель Могилевского экономического промышленно-технологического колледжа:
Этот комплекс вырабатывает у учащихся практический патриотизм, потому что мы даем учащимся попробовать себя, найти фактуру, найти картины самостоятельно, найти какую-то историю боевых действий, на этой основе проявить себя в творческом задании. Потом на этой основе выработать себе критерии, как нужно себя вести, что нужно ценить, что в системе мировоззренческих ценностей является лишним, а что важным. Сегодня происходит переоценка ценностей, музей является той базой, которая должна эти ценности сохранять.

Подробности в видео.

# Великая Отечественная война # Юлия Мычка

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