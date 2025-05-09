Там даже смельчаки замедляют шаг. Побывали в «Зале геноцида» в подвале Могилевского экономического колледжа

14 грузовиков мусора. 270 дней. Почти 30 залов. Эти цифры – хроника большой трансформации. В подвале Могилевского экономического колледжа, где раньше хранили схемы и чертежи, учащиеся и преподаватели создали нечто большее – трехмерный учебник истории, рассказали в программе «Крокі Незалежнасці».

Треть экспозиции посвящена Великой Отечественной, но здесь нет пыльных витрин: каждая пуля, каждая потрепанная полевая сумка – это сообщение от тех, кто сражался за наше сегодня. Подростки превращают боль войны в инсталляции. Здесь память не просто хранят, ее проживают. Как? Через творчество… Этот эффект соучастия для современных детей – эмоциональный код, который встраивается в ДНК памяти зумеров.