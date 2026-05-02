Молодежная сборная Беларуси по хоккею начала подготовку к «Кубку Будущего»

Под руководством главного тренера Евгения Летова 33 игрока. Большая часть из них представляют бобруйский «Динамо-Шинник», а также другие клубы МХЛ. Состав обновился на 80 %, а потому главная задача на данный момент – найти оптимальные сочетания звеньев и отработать слаженность взаимодействий. Ребята, которые проявят себя, получат возможность пополнить ряды «шинников» в следующем сезоне.

Молодежная сборная Беларуси по хоккею начала подготовку к традиционному турниру «Кубок Будущего», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Учебно-тренировочный сбор проходит на столичной «Чижовка-Арене».

Евгений Летов, главный тренер молодежной сборной Беларуси по хоккею: Задача наша – не только хорошо отыграть турнир, подготовиться к турниру, но и просмотреть ребят, которые зайдут в «Динамо-Шинник». Это будущее, скажем так, шаг на то, чтобы быть сильнее не только в «Динамо-Шиннике», но и в, соответственно, молодежной сборной. Наша задача сейчас – подтянуть, чтобы все примерно были в одном физическом состоянии. Конечно же, всегда любой турнир, любая игра – это мотивация на победу, хочется всегда добиваться хорошего результата за счет правильной игры.

Илья Сансевич, защитник молодежной сборной Беларуси по хоккею:

В сборную вызов всегда приятно. Увидеться с парнями, с которыми играли в институте, сборная. Со многими знакомы. Некоторые парни, помоложе, которые пришли с U-17, U-18, со всеми сейчас знакомимся, вливаются в коллектив, все хорошо, приятно очень.

Кубок Будущего пройдет с 14 по 17 мая в Новосибирске. Соперниками белорусской дружины станут юниорская и молодежная команды России, а также сборная студенческой лиги. Также в рамках соревнований запланирован турнир в формате «3 на 3».