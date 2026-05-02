Чемпионат Беларуси по футболу: продолжается игровая программа 6-го тура

На футбольных аренах нашей страны продолжается программа 6-го тура чемпионата Беларуси, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В первом матче субботы могилевский «Днепр» принимал «Барановичи». Встреча завершилась в безголевую ничью. Правда, хозяева превзошли соперника по основным статистическим показателям, но добиться победы так и не смогли. А команда Романа Киренкина прервала серию поражений и набрала первый балл со старта сезона.

В Гродно местный «Неман» принимал бобруйскую «Белшину». Гости вышли вперед уже на третьей минуте, отличился Павел Селезнев. Только в начале второго тайма Иван Садовничий сумел вернуть равенство на табло. Автогол Солановича принес викторию «Неману» – 2:1.