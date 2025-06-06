Завод размером в 42 футбольных поля! Посмотрите, как производят белорусский картон

В 2025 году Добрушской бумажной фабрике исполняется 155 лет. Век назад ее коллектив получил гордое звание «Герой труда». Предприятие с богатой историей и сегодня известно на постсоветском пространстве уже благодаря другому виду продукции – мелованному картону, рассказали в программе «Крокі Незалежнасці».

Производство поражает своими масштабами – занимает площадь в 42 футбольных поля. При этом весь процесс максимально автоматизирован.

Ромас Радевич, первый заместитель директора филиала «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» предприятия «Белорусские обои»:

Находимся в сердце комплекса, непосредственно на самой картоноделательной машине, но глобально весь комплекс занимает около 30 гектаров, то есть мы на последней стадии, самой важной, где картон производится.

Ромас Радевич:

Картоноделательная машина максимально автоматизирована. Очень много датчиков. И все процессы максимально автоматизированы, поэтому работа операторов, машинистов заключается в первую очередь в контроле, а также изменении настроек, если того требует переход или производство нового вида продукции. У нас очень широкая линейка производства. На этой машине мы делаем от 170 до 330 грамм на метр квадратный картона. Больше 15 разновидностей картона.

Со скоростью 500 метров в минуту ковер из картона движется по линии. На полотно наносят меловальную пасту, которая делает материал износостойким и гладким, чтобы на будущую упаковку лучше ложились типографские краски.

Ромас Радевич:

Поверхностные, то есть печатные, свойства в первую очередь оцениваются низкой шероховатостью, высокой гладкостью, высоким глянцем и высокой белизной. Это ряд параметров, которые нужны для печати. Очень важен параметр толщины, потому что сопоставим с ним параметр – сопротивление изгибу, то есть жесткость картона. Чтобы коробка выдерживала нагрузки, картон должен иметь соответствующую жесткость.

16-тонный рулон разрезают под нужный заказчику формат. Из премиум-материала делают упаковку для лекарств, косметики, сигарет и продуктов питания. Ту, которая манит покупателей яркостью и глянцем. Многослойный картон используют и в полиграфии.