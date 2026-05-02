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В Париже до +20, а в Вене +23 и без существенных осадков – погода в Европе на неделю

02 мая 2026 18:25
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Какой прогноз погоды ожидает наших соседей, узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе!

В Париже до +20, а в Вене +23 и без существенных осадков – погода в Европе на неделю-2

В столице Франции синоптики прогнозируют дождливую погоду, температуру до +20. В Вене +23 и без существенных осадков. В Риме также без осадков и до +22. В Мадриде столбики термометров покажут +21 и будет дождь. 

В Париже до +20, а в Вене +23 и без существенных осадков – погода в Европе на неделю-4

В Софии до +12 и облачно. В турецкой столице до +10 и временами дождь. В Афинах +20 и небольшой кратковременный дождь.

В Париже до +20, а в Вене +23 и без существенных осадков – погода в Европе на неделю-6

Перенесемся в Прибалтику. В Риге дождь и +19 градусов. В Вильнюсе +22. В Варшаве +25 и без осадков. +16 в Киеве. В столице России прогнозируется облачная с солнечными прояснениями погода и +18 градусов.

# Погода

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