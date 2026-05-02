В Париже до +20, а в Вене +23 и без существенных осадков – погода в Европе на неделю

Какой прогноз погоды ожидает наших соседей, узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе!
Какой прогноз погоды ожидает наших соседей, узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе!
В столице Франции синоптики прогнозируют дождливую погоду, температуру до +20. В Вене +23 и без существенных осадков. В Риме также без осадков и до +22. В Мадриде столбики термометров покажут +21 и будет дождь.
В Софии до +12 и облачно. В турецкой столице до +10 и временами дождь. В Афинах +20 и небольшой кратковременный дождь.
Перенесемся в Прибалтику. В Риге дождь и +19 градусов. В Вильнюсе +22. В Варшаве +25 и без осадков. +16 в Киеве. В столице России прогнозируется облачная с солнечными прояснениями погода и +18 градусов.