В Париже до +20, а в Вене +23 и без существенных осадков – погода в Европе на неделю

Какой прогноз погоды ожидает наших соседей, узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе!

В столице Франции синоптики прогнозируют дождливую погоду, температуру до +20. В Вене +23 и без существенных осадков. В Риме также без осадков и до +22. В Мадриде столбики термометров покажут +21 и будет дождь.

В Софии до +12 и облачно. В турецкой столице до +10 и временами дождь. В Афинах +20 и небольшой кратковременный дождь.