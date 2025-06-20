Белорусские школьники выступят на международном турнире по математике в Австралии – как проходит подготовка
Белорусское завтра на плечах тех, кто сегодня только в начале своего пути. Мотивированная, образованная, активная молодежь – это стратегический ресурс развития любой страны. Понимая это, в Беларуси всегда старались создать все условия для молодого поколения, а заложили этот фундамент еще в 1990-х. Из года в год особое внимание со стороны государства уделяется самым юным белорусам, рассказали в проекте «Крокі Незалежнасці» на СТВ.
От городской олимпиады до международного турнира. Скоро сильнейшим математикам Беларуси предстоит интеллектуальная битва в Австралии. А предшествовать ей будет тренировочный лагерь в Китае.
Три недели занятий на английском языке – расписание выпускников на ближайшее время. После займутся поступлением в вузы. Лучшие университеты страны без экзаменов ждут победителей республиканских олимпиад.
Василий Денисов, учащийся гимназии № 2 Витебска:
Мне пришло пригласительное письмо от комиссии Белорусского государственного университета о том, что они меня хотят видеть в их учреждении образования. Благодаря победам в республиканских олимпиадах я могу без экзаменов поступить в любой вуз Беларуси и на специальность, по которой один из профилей будет математика. Но я пока думаю поступать либо в БГУ, либо в БГУИР на программиста.
Подробности смотрите в видео.