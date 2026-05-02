Дарья Веренич завоевала серебряную медаль на Кубке Европы по художественной гимнастике

Дарья Веренич вновь поднялась на пьедестал Кубка Европы по художественной гимнастике – турнир принимает Азербайджан, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наша грация в упражнении с булавами за свое выступление получила 28,350 балла и завоевала серебряную медаль. Землячка незначительно уступила обладательнице золота – Даниэле Муниц из Израиля. Дополнила призовую тройку итальянка София Раффаэли. Также сегодня, 2 мая, Дарья показала шестой результат в программе с лентой. Отметим, эта награда стала для белоруски второй на соревнованиях в Баку – накануне Веренич замкнула лучшую тройку в упражнении с обручем.