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Белорус Ярослав Брызгалов отметился голевой передачей в матче Западной хоккейной лиги

02 мая 2026 18:47
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Ярослав Брызгалов отметился голевой передачей в поединке полуфинальной серии плей-офф юниорской Западной хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Однако это не помогло его «Медисин Хэт Тайгерс» обыграть «Принс-Альберт». Поражение – 3:6. Отечественный нападающий провел поединок на левом фланге второго звена и поучаствовал при первом взятии ворот соперника. Кроме того, форвард трижды угрожал неприятельским владениям и завершил встречу с показателем полезности «+1». В текущем розыгрыше уроженец Беларуси демонстрирует неплохую статистику: в регулярном чемпионате Брызгалов заработал 55 очков. В плей-офф провел 14 игр и набрал 12 результативных баллов.

# Хоккей

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