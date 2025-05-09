Зампрокурора Могилевской области: в Казимировском лесу представлены все способы уничтожения нашего населения
Сегодня, когда Запад пытается судить Победу, Беларусь выносит приговор сама – протоколами следователей, лопатами поисковиков, молчанием братских могил. Чтобы поставить точку в вопросе исторической правды, в 2021 году Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело о геноциде белорусского народа – не ради мести, а ради правды, рассказали в программе «Крокі Незалежнасці».
Архивы, свидетельства, раскопки. Сегодня мы узнаем правду, от которой стынет кровь. Цифра в 9 200 уничтоженных деревень и раньше казалась чудовищной. Но теперь стало известно: нацисты стерли с карты Беларуси более 12 тысяч сел. Почти 300 из них – «сестры» Хатыни, сожженные дотла вместе с жителями.
Но страшнее деревень – лагеря. 580 мест смерти – столько их теперь в документах прокуратуры. Нацисты превращали в «фабрики ужаса» все: от конюшен до полей. Представьте пять стадионов «Динамо», забитых не зрителями, а узниками. Голод, пытки, расстрелы на рассвете…
Андрей Волков, заместитель прокурора Могилевской области:
На момент начала Великой Отечественной войны в Могилеве проживало порядка 100 тысяч жителей, а на момент освобождения – не насчитывалось и 10 тысяч. Представьте, если бы продлилась эта оккупация еще какое-то время, остались бы здесь люди или нет? Ведь истребление нашего народа продолжалось весь период оккупации. Уничтожались все.
Только в Могилевской области прокуроры допросили около 2 тысяч свидетелей. Половина – бывшие узники. Их показания – это не просто слова, это живые улики против тех, кто называет геноцид «вымыслом».
Андрей Волков:
Вспоминается допрос одного из узников, девочке тогда было 3 годика. Она вспоминала, что ее мама, чтобы ее спасти, прятала ее в домик из трупиков, пряча от осадков, от холода. Она пыталась таким образом сберечь ее. И сберегла.
Казимировский лес под Могилевом – место, где преступления нацистов перестают быть строчками архивов, а обретают осязаемость. Груды костей, резиновые сапоги, детские галоши – свидетельство методичной «зачистки». Земля здесь хранит следы геноцида, не укладывающегося в рамки военных действий.
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