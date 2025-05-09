Зампрокурора Могилевской области: в Казимировском лесу представлены все способы уничтожения нашего населения

Сегодня, когда Запад пытается судить Победу, Беларусь выносит приговор сама – протоколами следователей, лопатами поисковиков, молчанием братских могил. Чтобы поставить точку в вопросе исторической правды, в 2021 году Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело о геноциде белорусского народа – не ради мести, а ради правды, рассказали в программе «Крокі Незалежнасці».

Архивы, свидетельства, раскопки. Сегодня мы узнаем правду, от которой стынет кровь. Цифра в 9 200 уничтоженных деревень и раньше казалась чудовищной. Но теперь стало известно: нацисты стерли с карты Беларуси более 12 тысяч сел. Почти 300 из них – «сестры» Хатыни, сожженные дотла вместе с жителями.

Но страшнее деревень – лагеря. 580 мест смерти – столько их теперь в документах прокуратуры. Нацисты превращали в «фабрики ужаса» все: от конюшен до полей. Представьте пять стадионов «Динамо», забитых не зрителями, а узниками. Голод, пытки, расстрелы на рассвете…