От +3 до +27, местами ожидаются кратковременные дожди и грозы – погода в Беларуси на неделю

О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

В начале недели республика будет находиться под влиянием области повышенного атмосферного давления. При этом страну продолжится поступление теплых воздушных масс с юго-запада Европы. Ожидается солнечная погода. Ночью минимальная температура воздуха +2, +8. Максимальная днем прогреется до +20, +27.

Во вторник и среду на территории страны начнут распространяться теплые и неустойчивые воздушные массы. Местами преимущественно по северо-западной половине республики пройдут кратковременные дожди, не исключены грозы. Температура воздуха минимальная ночью +6, +13. Максимальная днем +18, +26. К концу недели на большей части территории пройдут грозовые дожди различной интенсивности. При грозах ожидается усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха минимальная ночью +4, +13. Максимальная днем понизится до +11, +18. В пятницу по юго-восточной половине воздух прогреется до +19, +25.

Подробный прогноз по областям страны: