Прямой эфир

Студенты из Витебска разработали приложение для диагностики опухолей мозга – программа уже внедрена в больницах

20 июня 2025 14:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусское завтра на плечах тех, кто сегодня только в начале своего пути. Мотивированная, образованная, активная молодежь – это стратегический ресурс развития любой страны. Понимая это, в Беларуси всегда старались создать все условия для молодого поколения, а заложили этот фундамент еще в 1990-х. Из года в год особое внимание со стороны государства уделяется самым юным белорусам, рассказали в проекте «Крокі Незалежнасці» на СТВ.

Студенты из Витебска разработали приложение для диагностики опухолей мозга – программа уже внедрена в больницах-2

Студенты ВГУ и ВГМУ создали приложение для компьютерной диагностики заболеваний головного мозга. Совместная разработка победила в республиканском молодежном проекте «100 идей для Беларуси».

Студенты из Витебска разработали приложение для диагностики опухолей мозга – программа уже внедрена в больницах-4

Вы видите исходное КТ-изображение головного мозга. И видите, что желудочки головного мозга изменены, структура головного мозга на снимке изменена, и здесь определяется некое образование. Мы загружаем этот снимок в нашу программу. Программа строит маску новообразования. И самое важное, что она накладывает эту маску на исходное изображение и считает истинный объем опухоли.

Добиться такого успеха получилось благодаря слаженной работе. У каждого своя зона ответственности, но у всей команды общая цель.

Студенты из Витебска разработали приложение для диагностики опухолей мозга – программа уже внедрена в больницах-6

Кирилл Кубраков, студент Витебского государственного медицинского университета:
ВГУ имени Машерова и представители этого университета отвечают за написание программы, а мы, ВГМУ, с нашей стороны отвечаем за доставку материалов, то есть МРТ и КТ-снимков, и обучение этой программы. То есть мы объясняем нашим программистам, где опухоль, где не опухоль, чтобы они правильно выделили и обучили нейросети.

Студенты из Витебска разработали приложение для диагностики опухолей мозга – программа уже внедрена в больницах-8

Программа работает на основе искусственного интеллекта, но и его приходится обучать. Вся техническая сторона вопроса – на машеровцах. Они учат программу точно и быстро диагностировать опухоль. Когда речь идет о человеческих жизнях, на счету порой каждая минута.

Студенты из Витебска разработали приложение для диагностики опухолей мозга – программа уже внедрена в больницах-10

Евгений Мясников, студент Витебского государственного университета имени П.М. Машерова:
Нам данная программа интересна тем, что она является социально значимой, так как она в дальнейшем может помочь медикам. И самое интересное – в написании была работа с новым типом файлов, с которым мы не сталкивались здесь, в которых хранятся данные МРТ и КТ. Поскольку они довольно сложные, с ними было интересно работать и доставать из них информацию. 

Студенты из Витебска разработали приложение для диагностики опухолей мозга – программа уже внедрена в больницах-12

Никита Поздеев, студент Витебского государственного университета имени П.М. Машерова:
Я поступал на специальность «Информационные системы технологии здравоохранения». Когда я поступал, я уже знал, что я буду работать на стыке информационных технологий и здравоохранения. Для меня это было очень интересно, потому что сфера здравоохранения тогда развивалась только в плане того, что использование информационных технологий – это востребовано, это интересно. Поэтому, когда мне пришли и сказали, что нужно написать нейронную сеть для распознавания опыта мозга, я сначала был в шоке, потом подумал – это интересно, это новая технология, которую еще никто не использовал, по крайней мере, у нас стране.

Программа двух вузов не просто написана на бумаге, она уже апробирована в Витебской областной клинической больнице.

Студенты из Витебска разработали приложение для диагностики опухолей мозга – программа уже внедрена в больницах-14

Константин Кубраков, профессор кафедры неврологии и нейрохирургии Витебского государственного медицинского университета:
Благодаря использованию компьютерной программы нашей разработки, мы сможем по первым исследованиям, по КТ, которые являются более дешевым методом, диагностировать, что это опухоль головного мозга, даже без привлечения специалистов МРТ.

Студенты из Витебска разработали приложение для диагностики опухолей мозга – программа уже внедрена в больницах-16

Лечащие врачи подтвердили – разработка действительно помогает.

Константин Кубраков:
Параллельно идет обучение нейросети на наших пациентах, и мы часть наших пациентов уже внедряем в эту программу. Программа нам позволяет очень быстро определять объемные образования головного мозга и диагностировать, что это опухолевый процесс. Это позволяет оперативно сократить время диагностики, уменьшить стоимость диагностики и разработать быстро план лечения этих пациентов.

Подробности – в видео.

# Медицина # It-технологии # Студенты # Высшее образование в Беларуси # Константин Кубраков

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусские школьники выступят на международном турнире по математике в Австралии – как проходит подготовка
20 июня 2025 14:47

Белорусские школьники выступят на международном турнире по математике в Австралии – как проходит подготовка

Белорусская система общего среднего образования одна из самых эффективных в мире – директор школы
20 июня 2025 14:44

Белорусская система общего среднего образования одна из самых эффективных в мире – директор школы

Лукашенко – учителям: никакой бюрократии быть не должно, всё должно быть по-человечески и нормально
20 июня 2025 14:04

Лукашенко – учителям: никакой бюрократии быть не должно, всё должно быть по-человечески и нормально