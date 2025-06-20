Студенты из Витебска разработали приложение для диагностики опухолей мозга – программа уже внедрена в больницах

Белорусское завтра на плечах тех, кто сегодня только в начале своего пути. Мотивированная, образованная, активная молодежь – это стратегический ресурс развития любой страны. Понимая это, в Беларуси всегда старались создать все условия для молодого поколения, а заложили этот фундамент еще в 1990-х. Из года в год особое внимание со стороны государства уделяется самым юным белорусам, рассказали в проекте «Крокі Незалежнасці» на СТВ.

Студенты ВГУ и ВГМУ создали приложение для компьютерной диагностики заболеваний головного мозга. Совместная разработка победила в республиканском молодежном проекте «100 идей для Беларуси».

Вы видите исходное КТ-изображение головного мозга. И видите, что желудочки головного мозга изменены, структура головного мозга на снимке изменена, и здесь определяется некое образование. Мы загружаем этот снимок в нашу программу. Программа строит маску новообразования. И самое важное, что она накладывает эту маску на исходное изображение и считает истинный объем опухоли. Добиться такого успеха получилось благодаря слаженной работе. У каждого своя зона ответственности, но у всей команды общая цель.

Кирилл Кубраков, студент Витебского государственного медицинского университета:

ВГУ имени Машерова и представители этого университета отвечают за написание программы, а мы, ВГМУ, с нашей стороны отвечаем за доставку материалов, то есть МРТ и КТ-снимков, и обучение этой программы. То есть мы объясняем нашим программистам, где опухоль, где не опухоль, чтобы они правильно выделили и обучили нейросети.

Программа работает на основе искусственного интеллекта, но и его приходится обучать. Вся техническая сторона вопроса – на машеровцах. Они учат программу точно и быстро диагностировать опухоль. Когда речь идет о человеческих жизнях, на счету порой каждая минута.

Евгений Мясников, студент Витебского государственного университета имени П.М. Машерова:

Нам данная программа интересна тем, что она является социально значимой, так как она в дальнейшем может помочь медикам. И самое интересное – в написании была работа с новым типом файлов, с которым мы не сталкивались здесь, в которых хранятся данные МРТ и КТ. Поскольку они довольно сложные, с ними было интересно работать и доставать из них информацию.

Никита Поздеев, студент Витебского государственного университета имени П.М. Машерова:

Я поступал на специальность «Информационные системы технологии здравоохранения». Когда я поступал, я уже знал, что я буду работать на стыке информационных технологий и здравоохранения. Для меня это было очень интересно, потому что сфера здравоохранения тогда развивалась только в плане того, что использование информационных технологий – это востребовано, это интересно. Поэтому, когда мне пришли и сказали, что нужно написать нейронную сеть для распознавания опыта мозга, я сначала был в шоке, потом подумал – это интересно, это новая технология, которую еще никто не использовал, по крайней мере, у нас стране. Программа двух вузов не просто написана на бумаге, она уже апробирована в Витебской областной клинической больнице.

Константин Кубраков, профессор кафедры неврологии и нейрохирургии Витебского государственного медицинского университета:

Благодаря использованию компьютерной программы нашей разработки, мы сможем по первым исследованиям, по КТ, которые являются более дешевым методом, диагностировать, что это опухоль головного мозга, даже без привлечения специалистов МРТ.