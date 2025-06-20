Студенты из Витебска разработали приложение для диагностики опухолей мозга – программа уже внедрена в больницах
Белорусское завтра на плечах тех, кто сегодня только в начале своего пути. Мотивированная, образованная, активная молодежь – это стратегический ресурс развития любой страны. Понимая это, в Беларуси всегда старались создать все условия для молодого поколения, а заложили этот фундамент еще в 1990-х. Из года в год особое внимание со стороны государства уделяется самым юным белорусам, рассказали в проекте «Крокі Незалежнасці» на СТВ.
Студенты ВГУ и ВГМУ создали приложение для компьютерной диагностики заболеваний головного мозга. Совместная разработка победила в республиканском молодежном проекте «100 идей для Беларуси».
Вы видите исходное КТ-изображение головного мозга. И видите, что желудочки головного мозга изменены, структура головного мозга на снимке изменена, и здесь определяется некое образование. Мы загружаем этот снимок в нашу программу. Программа строит маску новообразования. И самое важное, что она накладывает эту маску на исходное изображение и считает истинный объем опухоли.
Добиться такого успеха получилось благодаря слаженной работе. У каждого своя зона ответственности, но у всей команды общая цель.
Кирилл Кубраков, студент Витебского государственного медицинского университета:
ВГУ имени Машерова и представители этого университета отвечают за написание программы, а мы, ВГМУ, с нашей стороны отвечаем за доставку материалов, то есть МРТ и КТ-снимков, и обучение этой программы. То есть мы объясняем нашим программистам, где опухоль, где не опухоль, чтобы они правильно выделили и обучили нейросети.
Программа работает на основе искусственного интеллекта, но и его приходится обучать. Вся техническая сторона вопроса – на машеровцах. Они учат программу точно и быстро диагностировать опухоль. Когда речь идет о человеческих жизнях, на счету порой каждая минута.
Евгений Мясников, студент Витебского государственного университета имени П.М. Машерова:
Нам данная программа интересна тем, что она является социально значимой, так как она в дальнейшем может помочь медикам. И самое интересное – в написании была работа с новым типом файлов, с которым мы не сталкивались здесь, в которых хранятся данные МРТ и КТ. Поскольку они довольно сложные, с ними было интересно работать и доставать из них информацию.
Никита Поздеев, студент Витебского государственного университета имени П.М. Машерова:
Я поступал на специальность «Информационные системы технологии здравоохранения». Когда я поступал, я уже знал, что я буду работать на стыке информационных технологий и здравоохранения. Для меня это было очень интересно, потому что сфера здравоохранения тогда развивалась только в плане того, что использование информационных технологий – это востребовано, это интересно. Поэтому, когда мне пришли и сказали, что нужно написать нейронную сеть для распознавания опыта мозга, я сначала был в шоке, потом подумал – это интересно, это новая технология, которую еще никто не использовал, по крайней мере, у нас стране.
Программа двух вузов не просто написана на бумаге, она уже апробирована в Витебской областной клинической больнице.
Константин Кубраков, профессор кафедры неврологии и нейрохирургии Витебского государственного медицинского университета:
Благодаря использованию компьютерной программы нашей разработки, мы сможем по первым исследованиям, по КТ, которые являются более дешевым методом, диагностировать, что это опухоль головного мозга, даже без привлечения специалистов МРТ.
Лечащие врачи подтвердили – разработка действительно помогает.
Константин Кубраков:
Параллельно идет обучение нейросети на наших пациентах, и мы часть наших пациентов уже внедряем в эту программу. Программа нам позволяет очень быстро определять объемные образования головного мозга и диагностировать, что это опухолевый процесс. Это позволяет оперативно сократить время диагностики, уменьшить стоимость диагностики и разработать быстро план лечения этих пациентов.
Подробности – в видео.