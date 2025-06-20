Белорусская система общего среднего образования одна из самых эффективных в мире – директор школы

Белорусское завтра на плечах тех, кто сегодня только в начале своего пути. Мотивированная, образованная, активная молодежь – это стратегический ресурс развития любой страны. Понимая это, в Беларуси всегда старались создать все условия для молодого поколения, а заложили этот фундамент еще в 1990-х. Из года в год особое внимание со стороны государства уделяется самым юным белорусам, рассказали в проекте «Крокі Незалежнасці» на СТВ. Стартовой площадкой зачастую становится школа.

Константин Киселев, директор гимназии № 2 Витебска:

Начиная со школьной скамьи, каждый талантливый ребенок ведется, курируется и очень сильно поддерживается. Поддержка и моральная, и очень хорошая финансовая поддержка. Этим фундаментальным для развития государства направлением занимается в том числе Совет Специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке одаренных учащихся и студентов.