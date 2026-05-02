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«Минчанка» – 13-кратный чемпион Беларуси по волейболу

02 мая 2026 18:30
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Волейболистки «Минчанки» стали чемпионками Беларуси. В финале столичный клуб обыграл дебютанта топ-дивизиона – жлобинскую «Искру», рассказали в программе «СТВ-Спорт». 

Два стартовых поединка финальной серии прошли на юге страны и завершились в пользу подопечных Александра Перепелкина. Для завоевания трофея оставался всего один шаг, и на домашней площадке они его сделали. 

Хозяйки активно вступили в противостояние и на протяжении трех сетов владели уверенным преимуществом, которое преобразовали в итоговую победу – 25:11, 25:12, 25:11.

«Минчанка» выиграла национальное первенство в 13-й раз. «Искра», в свою очередь, впервые в истории завоевала «серебро». Далее чемпионок ожидает борьба за сохранение прописки в элите российской Суперлиги против «Мурома», серия стартует 15 мая.

# Волейбол

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