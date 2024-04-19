Директор «Раубичей» об Аллее Славы: она будет ежегодно пополняться новыми именами

Аллея Славы появилась в Республиканском центре олимпийской подготовки «Раубичи», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Спортивный комплекс в 2024 году празднует свой юбилей – 50 лет.

Именно по этому поводу вблизи биатлонной трассы и стрельбища появилась длинная череда деревьев. Они посажены руками ведущих спортсменов Беларуси, представителями зимних видов спорта во главе с президентом Национального олимпийского комитета Виктором Лукашенко и министром спорта Сергеем Ковальчуком.

Серебряный призер Олимпийских игр по биатлону Антон Смольский в отсутствие международных стартов и в этом году не остался без спортивных достижений. Белорус выиграл общий зачет Кубка Содружества и, конечно, внес свою лепту в зеленую композицию «Раубичей».

Антон Смольский, серебряный призер Олимпийских игр по биатлону:

«Раубичи» – это второй дом. За последние 10 лет они стали первым домом. Важное начало традиции, я надеюсь и желаю, чтобы эта аллея продолжалась, чтобы количество именитых людей в «Раубичах» становилось все больше. Для этого в «Раубичах» все есть. Они прогрессируют, модернизируются и готовы осуществлять мечты.

Александр Гагиев, директор Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи»:

Символ 50-летия. Нашли камень, нашли его у себя, поэтому решили его здесь и заложить, обозначить начало аллеи, которая будет у нас продолжаться. Я думаю, мы еще и с противоположной стороны что-то сделаем. Мы хотим, чтобы будущее поколение знало свою историю и видело, кто выступал, кто посадил это дерево. Эта аллея только начинает существовать, но будет пополняться ежегодно.