Правила катания на тюбинге: как отдыхать безопасно?

Зима в большом городе. Если вы не знаете, как сделать ее максимально полезной, активной, веселой, мы расскажем, где покататься на коньках и лыжах, получить лучшие процедуры в санаториях и воспользоваться самыми актуальными предложениями по туризму и отдыху. Обо всем этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Максим Воропай, начальник главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:

Разработаны методички на сайтах администраций районов, проводится работа в общеобразовательных школах по правилам поведения и катания на тюбингах. Основные элементарные правила – это отведенное безопасное место с хорошим выкатом на тюбинге, плюс тюбинг должен быть по размеру. При катании на тюбингах, когда мы остановились, просто брать тюбинг и сразу уходить, потому что нужно соблюдать дистанцию, чтобы не было возможности другому врезаться в того человека, который уже спустился. Почему еще травмоопасен тюбинг? Тюбинг менее управляемый, обязательно нужно на нем съезжать сидя.

Екатерина Забенько, СТВ:

Мне кажется, он вообще неуправляемый, особенно, когда на нем маленький ребенок. Наверное, в первую очередь родителям стоит провести беседу. Не специалистам идти в школу, а родителям дома объяснить детям о том, что так делать нельзя. Тем более подстраховать на месте и не дать проехать на неположенном спуске, который специально для этого не оборудован.

Максим Воропай, начальник главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:

Отправляя ребенка без присмотра кататься на тюбинге, конечно, [следует – прим. ред.] проговорить все те моменты, которые, не дай бог, случатся, когда они будут кататься на тюбинге.

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