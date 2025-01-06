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Рай для любителей активного отдыха. Что предлагают белорусские зимние курорты?

06 января 2025 17:38
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Погода в Беларуси стала по-настоящему зимней. И несмотря на то, что сегодня понедельник, выходные продолжаются. И это повод провести время не только весело, но и с пользой для здоровья. Активный отдых становится все более популярным. Любители зимних видов спорта отправляются в горнолыжные комплексы. А там развлечения на любой вкус и уровень подготовки. Места отдыха постоянно совершенствуются. Например, в Силичах обновили инвентарь.

Подробнее в материале Дарьи Авсюк.

Рай для любителей активного отдыха. Что предлагают белорусские зимние курорты?-2

Все больше белорусов предпочитают проводить выходные активно. Катание на лыжах и сноуборде – отдых, который доступен лишь несколько месяцев в году. Горнолыжные комплексы уже вовсю принимают посетителей, а интерес к зимним видам спорта значительно возрос.

Рай для любителей активного отдыха. Что предлагают белорусские зимние курорты?-4

Александр Баранов:
Приехали из Минска. На сноубордах катаемся второй раз. Поначалу, конечно, было сложно, но с каждым разом становилось все лучше. И сейчас вот уже катаемся нормально.

Комплекс предлагает разнообразные трассы для лыжников и сноубордистов разного уровня подготовки. Инвентарем обеспечат и правильно подберут. Например, в Силичах в этом сезоне закупили не менее 200 пар лыж и сноубордов. Все самого современного образца. Обновили также и коньки, которые можно протестировать на крытом катке.

Рай для любителей активного отдыха. Что предлагают белорусские зимние курорты?-6

Елена Жилинская:
Мы из Витебска. Приехали с семьей, мы с мужем и ребенком катались на горных лыжах, сейчас решили на коньках. Все замечательно, атмосфера классная. Столько людей на сноубордах, на лыжах, это молодежь, это здорово, классно.

Рай для любителей активного отдыха. Что предлагают белорусские зимние курорты?-8

Сергей Садков, начальник службы проката и сервисных услуг Республиканского горнолыжного центра «Силичи»:
Оборудование непосредственно нового сезона. То есть 24/25. Достаточно качественное и технологичное. Среднего уровня оборудование, так как у нас в основном в прокат берут новички. Оно по своей структуре менее жесткое. И поэтому прощает некоторые ошибки на склоне.

Далее смотрите в видео.

# Зимние виды спорта

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