Рай для любителей активного отдыха. Что предлагают белорусские зимние курорты?

Погода в Беларуси стала по-настоящему зимней. И несмотря на то, что сегодня понедельник, выходные продолжаются. И это повод провести время не только весело, но и с пользой для здоровья. Активный отдых становится все более популярным. Любители зимних видов спорта отправляются в горнолыжные комплексы. А там развлечения на любой вкус и уровень подготовки. Места отдыха постоянно совершенствуются. Например, в Силичах обновили инвентарь.

Все больше белорусов предпочитают проводить выходные активно. Катание на лыжах и сноуборде – отдых, который доступен лишь несколько месяцев в году. Горнолыжные комплексы уже вовсю принимают посетителей, а интерес к зимним видам спорта значительно возрос.

Александр Баранов:

Приехали из Минска. На сноубордах катаемся второй раз. Поначалу, конечно, было сложно, но с каждым разом становилось все лучше. И сейчас вот уже катаемся нормально.

Комплекс предлагает разнообразные трассы для лыжников и сноубордистов разного уровня подготовки. Инвентарем обеспечат и правильно подберут. Например, в Силичах в этом сезоне закупили не менее 200 пар лыж и сноубордов. Все самого современного образца. Обновили также и коньки, которые можно протестировать на крытом катке.