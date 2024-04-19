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В «Раубичах» появилась Аллея Славы

19 апреля 2024 14:21
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Аллея Славы появилась в Республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В «Раубичах» появилась Аллея Славы-1

В ее закладке приняло участие руководство Национального олимпийского комитета, Минспорта, а также именитые атлеты и другие почетные гости. Церемония прошла в рамках полувекового юбилея комплекса. Первыми ласточками стали 18 деревьев.

В «Раубичах» появилась Аллея Славы-4

Александр Гагиев, директор Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи»:
Мы хотим, чтобы будущее поколение знало свою историю и видело, кто выступал, кто посадил это дерево. Эта аллея только начинает существовать, но будет пополняться ежегодно.

В «Раубичах» появилась Аллея Славы-7

На этом руководство «Раубичей» останавливаться не намерено. Уже в мае здесь заработает музей спорткомплекса.

# Зимние виды спорта # Александр Гагиев

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