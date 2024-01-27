Около 200 участников собрали соревнования по лыжным гонкам среди работников МТЗ

Новости Беларуси. На лыжню в столичной Веснянке 27 января вышли около двухсот любителей зимних видов спорта. Все они работники различных подразделений Минского тракторного завода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этом этапе корпоративной спартакиады участвовали 26 команд. Женщины и мужчины преодолевали различные дистанции. Причем на финише их результат фиксировался с точностью до миллисекунды. У каждого участника гонки был закреплен специальный браслет на ноге. Его показатели и учитывались при распределении мест на пьедестале победы. К слову, к ней стремились все.

Егор Людвик, участник соревнований по лыжным гонкам:

Все заряжены максимально только на победу, на результат, поэтому готовились, поэтому будем показывать результат, который мы можем показать.

Татьяна Феськова, участница соревнований по лыжным гонкам:

У нас только положительные эмоции. Хоть мы сегодня в первый раз, но надеемся на лучшее и настроены тоже на лучшее.