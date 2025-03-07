Белорусы завоевали шесть медалей на старте финала Кубка России по конькобежному спорту, который проходит в Коломне, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В личных соревнованиях на дистанции 3000 метров у женщин победу праздновала Марина Зуева, она опередила ближайшую преследовательницу на две с половиной секунды. У мужчин на дистанции 5 километров Егор Доморацкий замкнул тройку сильнейших. На 500-метровке у девушек второе место заняла наша Анна Доморацкая. В этой же дисциплине у парней Игнат Головатюк стал бронзовым призером.

Соревновательную программу пятницы завершили командные спринтерские гонки. В женском забеге лучший результат показало трио из Минска в составе Анны Доморацкой, Екатерины Гагиевой и Софии Татуревич. У мужчин второе место заняли представители Могилева Евгений Гагиев, Владислав Гапон и Владислав Запойкин.