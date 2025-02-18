Прямой эфир

Лыжи, сноуборды и тюбинги – куда ехать в Минске любителям активного зимнего отдыха?

18 февраля 2025 17:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Несмотря на не совсем зимнюю погоду, в столице созданы все условия для активного отдыха: лыжи, сноуборды, коньки и тюбинги. Развлечения если и уступят загородным локациям, то совсем немного. Провести время с пользой для души и тела можно как на оборудованных снежных склонах, так и на экстремальных рельсовых трассах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Наш корреспондент оценила зимние локации в черте города. Репортаж Юлии Минич.

Лыжи, сноуборды и тюбинги – куда ехать в Минске любителям активного зимнего отдыха?-2

Колючие морозы не пугают любителей активного зимнего отдыха. В горнолыжном центре в Курасовщине многолюдно. Спортсмены и любители упорно покоряют снежные склоны. Здесь работает сразу две трассы – учебная и для профессионалов.

Лыжи, сноуборды и тюбинги – куда ехать в Минске любителям активного зимнего отдыха?-4

Я не профессионал, любитель, но занимаюсь уже достаточно долго, лет семь, наверное. Отличное сейчас состояние склона. Я думаю, для любителей, для большинства людей это самый оптимальный вариант. Потому что поехать в «Логойск», в «Силичи» – это время, нужна машина. 

Лыжи, сноуборды и тюбинги – куда ехать в Минске любителям активного зимнего отдыха?-6

Стараемся приобщать сына. Сама катаюсь на сноуборде. А сына уже второй год учим кататься на лыжах. 

Лыжи, сноуборды и тюбинги – куда ехать в Минске любителям активного зимнего отдыха?-8

Склон постоянно поддерживают в порядке. Периодически включают пушки и обновляют трассы новым снегом, трамбуют специальной техникой – ратраком. А для тех, у кого нет инвентаря, предусмотрен пункт проката.

Далее смотрите в видео.

# Зимние виды спорта # Юлия Минич

Другие новости рубрики

Все новости
Сергеенко: клубы военно-патриотического воспитания – мощное оружие, которое помогает воспитывать молодёжь
18 февраля 2025 17:39

Сергеенко: клубы военно-патриотического воспитания – мощное оружие, которое помогает воспитывать молодёжь

Снимал скальпы и забивал колом. О преступлениях карателя Серафимовича рассказали в Гродно
18 февраля 2025 17:34

Снимал скальпы и забивал колом. О преступлениях карателя Серафимовича рассказали в Гродно

Госпромнадзор МЧС Беларуси проводит мониторинг на производствах
18 февраля 2025 17:16

Госпромнадзор МЧС Беларуси проводит мониторинг на производствах