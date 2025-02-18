Лыжи, сноуборды и тюбинги – куда ехать в Минске любителям активного зимнего отдыха?

Несмотря на не совсем зимнюю погоду, в столице созданы все условия для активного отдыха: лыжи, сноуборды, коньки и тюбинги. Развлечения если и уступят загородным локациям, то совсем немного. Провести время с пользой для души и тела можно как на оборудованных снежных склонах, так и на экстремальных рельсовых трассах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Наш корреспондент оценила зимние локации в черте города. Репортаж Юлии Минич.

Колючие морозы не пугают любителей активного зимнего отдыха. В горнолыжном центре в Курасовщине многолюдно. Спортсмены и любители упорно покоряют снежные склоны. Здесь работает сразу две трассы – учебная и для профессионалов.

Я не профессионал, любитель, но занимаюсь уже достаточно долго, лет семь, наверное. Отличное сейчас состояние склона. Я думаю, для любителей, для большинства людей это самый оптимальный вариант. Потому что поехать в «Логойск», в «Силичи» – это время, нужна машина.

Стараемся приобщать сына. Сама катаюсь на сноуборде. А сына уже второй год учим кататься на лыжах.