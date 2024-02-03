Мария Шканова завоевала бронзу на четвёртом этапе Кубка России по горнолыжному спорту

После первой попытки наша спортсменка занимала третье место среди 62 девушек, уступая только россиянкам Виталине Гириной и Анастасии Горностаевой. На второй трассе Шканова вновь продемонстрировала третий результат и по сумме заездов завоевала бронзовую награду. Напомним, ранее белоруска побеждала на этапе в Кировске, а также занимала вторые места в Полярных Зорях и Кусе. Впереди у спортсменок пятый этап, который пройдет 6 и 7 февраля.