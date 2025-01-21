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Коньки, бассейн, фитнес. Узнали, какими видами спорта белорусы занимаются зимой

21 января 2025 09:07
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Зимой, когда мотивация заниматься спортом снижена, а погодные условия оставляют желать лучшего, поддерживать активный образ жизни – настоящий квест. Но в занятиях на улице есть много плюсов: они закаляют, способствуют укреплению иммунной системы и повышению выносливости. Катание на коньках – отличный вид зимней кардиотренировки. Интенсивные движения на катке укрепляют мышцы ног и спины. Однако есть и другие варианты активности.

Коньки, бассейн, фитнес. Узнали, какими видами спорта белорусы занимаются зимой-2

Александр Дашкевич:
Зимой я хожу в бассейн. Самое оптимальное, мне кажется, – это занятие таким видом спорта, как плавание, потому что оно работает на максимальную группу мышц. Таким образом, ходя в бассейн, я показываю своим детям пример, и они у меня уже четвертый год также ходят в спортивную секцию по обучению плаванию. В хорошую погоду, конечно же, это пешие прогулки по городу. В выходные дни мы обязательно стараемся с детьми выбираться в интересные места. Обязательное условие – это максимально долго пройти до этого замечательного места пешочком.

Если погода позволяет, займитесь бегом, скандинавской ходьбой или прогуляйтесь по парку.

Подробности в видео.

# Здоровье # Зимние виды спорта

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