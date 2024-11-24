Председатель Федерации хоккея: большое внимание уделено спорту – спасибо Президенту за его дальновидность
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Александр Богданович.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Сейчас есть ли молодое поколение, кто будет играть через 6-8 лет?
Александр Богданович, председатель Федерации хоккея Беларуси, олимпийский чемпион:
У нас сегодня 44 ледовых катка, более 30 детских школ. Очень большое внимание было уделено хоккею, это благодарность нашему Президенту, потому что его дальновидность… Помните, как раньше ругали? Ой дворцы, дворцы... А сейчас сколько детишек получает удовольствия на этих аренах? Сколько команд могут принимать участие в соревнованиях? Сегодня загружены у нас все арены, которые построили.
Александр Осенко:
Это арена не только спорта, это еще и культурный центр.
Александр Богданович:
Культурный центр, болельщики, которые приходят поболеть за свою команду. Но у нас сегодня есть очень хорошая программа, мы с Министерством образования и с исполнительными органами Брестской области, сейчас уже у нас больше городов, порядка десяти, где мы пришли с проектом «Хоккей идет к детям». То есть мы делали совместно два урока физкультуры, где близлежащие арены, мы школы берем и привозим туда школьников, чтобы они попробовали себя в катании на коньках. Необязательно хоккеем заниматься. Все для того, чтобы вот наши арены были полностью и максимально загружены.