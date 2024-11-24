Председатель Федерации хоккея: большое внимание уделено спорту – спасибо Президенту за его дальновидность

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Александр Богданович. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Сейчас есть ли молодое поколение, кто будет играть через 6-8 лет?

Александр Богданович, председатель Федерации хоккея Беларуси, олимпийский чемпион:

У нас сегодня 44 ледовых катка, более 30 детских школ. Очень большое внимание было уделено хоккею, это благодарность нашему Президенту, потому что его дальновидность… Помните, как раньше ругали? Ой дворцы, дворцы... А сейчас сколько детишек получает удовольствия на этих аренах? Сколько команд могут принимать участие в соревнованиях? Сегодня загружены у нас все арены, которые построили. Александр Осенко:

Это арена не только спорта, это еще и культурный центр.