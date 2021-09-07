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Новости по тегу #ЯК-42. Трагедия ярославского Локомотива

10 лет со дня самой страшной трагедии в истории хоккея. Как в Беларуси вспоминают «Локомотив»
07 сентября 2021 20:17

10 лет со дня самой страшной трагедии в истории хоккея. Как в Беларуси вспоминают «Локомотив»

Андрей Башко о Руслане Салее: «Это был вожак нашей сборной, нашего хоккея»
07 сентября 2021 17:22

Андрей Башко о Руслане Салее: «Это был вожак нашей сборной, нашего хоккея»

Болельщик о том, как объявили о крушении «Локомотива»: помню эти эмоции, людей, боль такая
07 сентября 2021 17:05

Болельщик о том, как объявили о крушении «Локомотива»: помню эти эмоции, людей, боль такая

«Пришла новость об этой страшной трагедии». Дмитрий Басков рассказал, что чувствовали хоккеисты после гибели игроков «Локомотива»
07 сентября 2021 17:02

«Пришла новость об этой страшной трагедии». Дмитрий Басков рассказал, что чувствовали хоккеисты после гибели игроков «Локомотива»

Память о тех ребятах жива в наших сердцах. Люди несут цветы и свечи к «Минск-Арене» в память об игроках «Локомотива»
07 сентября 2021 14:05

Память о тех ребятах жива в наших сердцах. Люди несут цветы и свечи к «Минск-Арене» в память об игроках «Локомотива»

Дмитрий Басков о трагической смерти игроков «Локомотива»: они прославляли национальные сборные разных стран, в том числе и нашу
07 сентября 2021 13:49

Дмитрий Басков о трагической смерти игроков «Локомотива»: они прославляли национальные сборные разных стран, в том числе и нашу

Итоги расследования авиакатастрофы под Ярославлем: ошибки пилотов и нарушение техники безопасности
07 октября 2014 17:17

Итоги расследования авиакатастрофы под Ярославлем: ошибки пилотов и нарушение техники безопасности

07 сентября 2012 07:10

Авиакатастрофа ХК «Локомотив» под Ярославлем. В годовщину трагедии в Ярославле прошел «Марш тишины»

02 ноября 2011 13:55

МАК обнародовал итоги расследования катастрофы Як-42: самолет разбился из-за ошибок, допущенных экипажем

16 октября 2011 14:03

Крушение Як-42 и гибель команды «Локомотив» — 40 дней траура со дня трагедии

03 октября 2011 11:18

Авиакомпания «Як-Сервис» уволила весь личный состав и выставила на продажу почти все свои самолеты

23 сентября 2011 07:06

Выживший бортинженер А.Сизов: Проблем с техникой в полете Як-42 не было