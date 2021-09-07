Новости по тегу #ЯК-42. Трагедия ярославского Локомотива

В частности, к крушению борта привело торможение при взлете. При этом авиакомпания допустила за штурвал не подготовленных к полетам на этом типе самолетов летчиков. Командир судна, и второй пилот большую часть опыта приобрели на Як-40. В управлении эти машины схожи, однако есть принципиальное различие в системе тормозов.
В Ярославле прошла поминальная служба по погибшим в катастрофе Як-42, на борту которого находилась хоккейная команда «Локомотив».
Именно этой компании принадлежал разбившийся седьмого сентября близ аэропорта Туношна самолет «Як-42», на борту которого находилась хоккейная команда «Локомотив» из Ярославля.
Представители Межгосударственного авиационного комитета опросили единственного выжившего в авиакатастрофе под Ярославлем — бортинженера Александра Сизова.
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