Авиакомпания «Як-Сервис» уволила весь личный состав и выставила на продажу почти все свои самолеты

Именно этой компании принадлежал разбившийся седьмого сентября близ аэропорта Туношна самолет «Як-42», на борту которого находилась хоккейная команда «Локомотив» из Ярославля.

Сейчас в штате остается лишь один самолет, самый последний «Як-42», который был взят в аренду у иркутской авиакомпании, а также выживший в момент крушения бортинженер Александр Сизов, в настоящий момент проходящий реабилитацию в московской клинике.

Решение о массовой распродаже самолетов и увольнении всех сотрудников произошло после того, как Росавиация аннулировала лицензии на пассажирские перевозки. Оставшись без средств к существованию, владельцы приняли решение избавиться от ненужных активов.

На прошлой неделе следователи Следственного Комитета изъяли у компании все документы, касающиеся разбившегося борта и самой авиакомпании, сообщает ctv.by.