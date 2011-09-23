Выживший бортинженер А.Сизов: Проблем с техникой в полете Як-42 не было

Представители Межгосударственного авиационного комитета опросили единственного выжившего в авиакатастрофе под Ярославлем — бортинженера Александра Сизова.

По его словам, проблем с техникой в полете Як-42 не было. В предыдущем полете самолета все тоже работало нормально. МАК отметил: «С его слов было уточнено фактическое размещение пассажиров и багажа: в переднем салоне находился руководящий состав команды и тренеры, команда находилась во втором салоне, основная масса багажа была загружена в задний багажник».

Сейчас состояние Сизова, получившего при крушении серьезные травмы и ожоги, оценивается как средней степени тяжести. Однако бортинженер, у которого еще четыре дня назад не наблюдалось никаких улучшений, быстро пошел на поправку. Медики уверены, что его состояние больше не ухудшится. По оценкам врачей, он вполне сможет вернуться к профессиональной деятельности.

Сейчас основной версией авиакатастрофы Як-42 следователи называют человеческий фактор, а именно — нескоординированные действия экипажа. Пилоты неправильно выставили стабилизатор и взлетали не на том режиме работы двигателей. В довершение всего, второй пилот на разгоне нажал на тормоз, что и привело к крушению лайнера, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».