Авиакатастрофа ХК «Локомотив» под Ярославлем. В годовщину трагедии в Ярославле прошел «Марш тишины»

Новости России. Скорбную дату отмечают миллионы поклонников ярославского «Локомотива». 7 сентября – годовщина со дня гибели легендарной хоккейной команды. Весь день в Ярославле проходили памятные мероприятия. Память хоккеистов почтили в Успенском соборе города. Маршем тишины болельщики и простые горожане прошлись до главной базовой площадки «Локомотива». Ровно в 16:05, когда погибла команда, почтили память минутой молчания.

Самолет Як-42 с хоккейной командой «Локомотив» на борту разбился сразу после вылета из аэропорта Ярославля 7 сентября минувшего года. Погибли 44 человека – пассажиры и члены экипажа. Выжил только один бортинженер. В самолете, направлявшемся в Минск, где «Локомотив» должен был сыграть стартовый поединок чемпионата КХЛ с минским «Динамо», находились Руслан Салей и еще два белоруса – форвард Сергей Остапчук и тренер по физподготовке Николай Кривоносов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В списке погибших уроженец Новополоцка - тренер по физической подготовке «Локомотива» - Николай Кривоносов. Сын известного хоккеиста Ивана Кривоносова. Нападающему Сергею Остапчуку, тогда исполнился 21 год. На льду «Минск-Арены» он так и не сыграл свой первый матч за ярославский «Локомотив».

Руслан Салей выступал за национальную сборную Беларуси. В НХЛ провел почти тысячу игр. Финалист Кубка Стэнли. Тогда только влился в состав российского клуба-хотел помочь «Локомотиву» завоевать кубок Гагарина.

Виктор Костючонок, защитник хоккейного клуба «Динамо-Минск»:

Время так пролетело, что кажется, он не погиб. Такое ощущение, что он где-то в Америке и мы его ждем...

У Руслана Салея остались мать, жена и трое детей. Не дожил до годовщины буквально два месяца и его отец. Альберт Викторович умер 5 июля.

Лед застыл в мраморе, а движение белорусского хоккеиста со всемирной славой — в бронзе. Скульптор Вадим Мацкевич, увидев фильм о трагической судьбе знаменитости, запечатлел игрока Салея. Еще в январе родные Руслана выбрали вариант мемориала в эскизе, а последние четыре месяца шла работа над оригиналом.

Вадим Мацкевич, скульптор:

Само решение памитника пришло во сне. У меня было три основных решения, точку поставили родители.

В Минске 8 сентября будет открыт памятник бывшему капитану хоккейной сборной Беларуси Руслану Салею. Вечером на катке в парке Горького пройдет матч памяти. На лед выйдут шестикратный чемпион Беларуси минская «Юность» и сборная хоккеистов, игравших в разное время с Салеем. Обещали приехать братья Костицыны и Михаил Грабовский, сообщили в программе .