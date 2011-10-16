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Крушение Як-42 и гибель команды «Локомотив» — 40 дней траура со дня трагедии

16 октября 2011 14:03
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В Ярославле прошла поминальная служба по погибшим в катастрофе Як-42, на борту которого находилась хоккейная команда «Локомотив».

Почтить память погибших приехали их родственники из разных стран мира. Из Успенского собора, в котором проходила служба, процессия отправилась на Леонтьевское кладбище, где похоронено большинство хоккеистов, а затем — в ледовый дворец «Арена», где пройдет светская поминальная церемония.
Самолет Як-42 разбился 7 сентября на взлете из ярославского аэропорта «Туношна». В списке пассажиров были и белорусские хоккеисты Руслан Салей и Сергей Остапчук, а также тренер по физподготовке Николая Кривоносова. Точные причины трагедии до сих пор не установлены. В качестве основных версий эксперты называют техническую неисправность Як-42 и ошибку экипажа, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# общество # ЯК-42. Трагедия ярославского Локомотива

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