Крушение Як-42 и гибель команды «Локомотив» — 40 дней траура со дня трагедии

В Ярославле прошла поминальная служба по погибшим в катастрофе Як-42, на борту которого находилась хоккейная команда «Локомотив».

Почтить память погибших приехали их родственники из разных стран мира. Из Успенского собора, в котором проходила служба, процессия отправилась на Леонтьевское кладбище, где похоронено большинство хоккеистов, а затем — в ледовый дворец «Арена», где пройдет светская поминальная церемония.

Самолет Як-42 разбился 7 сентября на взлете из ярославского аэропорта «Туношна». В списке пассажиров были и белорусские хоккеисты Руслан Салей и Сергей Остапчук, а также тренер по физподготовке Николая Кривоносова. Точные причины трагедии до сих пор не установлены. В качестве основных версий эксперты называют техническую неисправность Як-42 и ошибку экипажа, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».