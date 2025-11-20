Фефелов об украинских пертурбациях: Украина как была, так и остается под внешним управлением

Григорий Азаренок, СТВ:

Есть еще такая аксиома, что такие люди, как Петро Порошенко, Юлька, они не будут ни на кого никогда прыгать без команды. Это такие собачки, которые гавкают и прыгают только по команде. Уже спускают этих собак на Зеленского, пока на команду, пока его как-то оставляют за скобками. В Турцию не полетел к нему Уитков, мы видели первый раунд этого противостояния случился летом, сейчас оно дошло до такой очень острой кульминации. На ваш взгляд, что происходит?

Андрей Фефелов, главный редактор телеканала «День ТВ», журналист, публицист:

Во-первых, я исхожу из того, что достаточно уже много раз произносилось и является по-своему общим местом, аксиомой, что в 2014 году какая-никакая, не очень какая-то крепкая, но все-таки суверенная Украина перестала существовать. То есть, Украина перешла под внешнее управление. И в этом была основная проблема для России. Не то, что совершился государственный переворот. В конце концов, много было государственных переворотов на территории СНГ.

А то, что этот государственный переворот совершили силы внешние, переведя Украину под внешнее управление для того, чтобы, по сути, воевать с Россией, если так говорить по-прямому. Это вызвало противодействие. И сейчас за эти годы, за эти десятилетия ничего не поменялось. То есть, по сути дела, Украина как была, так и остается под внешним управлением. Поэтому, когда мы говорим «киевский режим», то на самом деле это некое допущение, мне кажется, не очень корректное. Потому, что нет никакого «киевского режима». Есть просто «киевское представительство». И это власть, которая внешне относительно Украины. Я ее называю глобалистским синдикатом. Ее, конечно, можно называть очень общо каким-то Западом, но это просто чистая метафора. Запад есть Запад, Восток есть Восток. Кто-то называет эту силу Евросоюзом. Но это не совсем точно, поскольку эта сила контролирует также и Британию. Британия же не входит в Евросоюз. Даже Канаду и Австралию.

Поэтому здесь уместно сказать такое слово, которое, наверное, не совсем еще принято в политике, в политологии – глобалисты. Вот эти самые глобалисты своим глобалистским проектом все это время управляли Украиной. Им совершенно не жалко украинцев, поскольку это абсолютно для них люди чужие, и этнически, и внутренне. Им, конечно, и немцев не жалко никоим образом, и поляков.

Но если говорить про украинцев, то эта идея войны до последнего украинца, она глобалистскому синдикату близка, потому что, чем больше будет истреблено украинцев, тем лучше будет для глобалистов в будущем, поскольку Украина – это потенциальный союзник России. То есть, это логика понятна. Об этом, кстати, недавно сказала недвусмысленно, первый раз достаточно четко Мария Захарова.

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