Терех об ИИ: это информационное оружие новой эпохи. Перспектива в этом есть

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Обсудим кадровый день у Лукашенко, ситуацию вокруг Зеленского. В эфире публицист Юрий Терех, главный редактор телеканала «День-ТВ», журналист, публицист Андрей Фефелов.
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Обсудим кадровый день у Лукашенко, ситуацию вокруг Зеленского. В эфире публицист Юрий Терех, главный редактор телеканала «День-ТВ», журналист, публицист Андрей Фефелов.
Григорий Азаренок, СТВ:
У нас здесь прям в студии присутствует пример. Юрий Терех взял и без всяких финансовых, больших государственных вложений, вливаний, начал осваивать нейросети. Все темы, связанные в том числе и с наукой. Начал осваивать нейросети, интернет, технологии, современный искусственный интеллект. Поделитесь, Юрий, как сейчас идет развитие этого всего? У вас уже там они заговорили все…
Юрий Терех, публицист:
Так уже и до видео дошло. И говорят, и танцуют, и пляшут, и что угодно. И развивается все очень бурно. И это будет информационное оружие новой эпохи. В ближайшие годы это все только будет развиваться и усиливаться. Так что надо как-то стараться быть на острие, чтобы отбиваться и самим нападать, если потребуется.
Григорий Азаренок:
Но нейрокомикс уже развивается до нейромультиков, нейрофильмов, нейрокино.
Юрий Терех:
Тебе же периодически и делают эти заставочки. Да, но еще долго, это все сложно, требует больших ресурсов, но делается.
Григорий Азаренок:
Юрий, есть у этого сейчас перспектива серьезная?
Юрий Терех:
Перспектива есть, и однозначно есть. Оно уже пришло, мы уже видим, как много контента этим создается, в том числе и политического. На наше счастье, змагары сильно тормозят и не могут это все освоить. Это просто нам везет, что они туповаты.
Григорий Азаренок:
Ну, вообще, да, всем бы такую тупую оппозицию.
Юрий Терех:
Тут можно только порадоваться. Были бы умные, было бы хуже.
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