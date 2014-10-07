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Итоги расследования авиакатастрофы под Ярославлем: ошибки пилотов и нарушение техники безопасности

07 октября 2014 17:17
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Новости России. Завершено расследование дела об авиакатастрофе под Ярославлем, в которой погибли члены хоккейной команды «Локомотив», в том числе белорусы Руслан Салей, Сергей Остапчук и Николай Кривоносов. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

В момент аварии судно было полностью исправно. Причиной трагедии стали ошибки пилотов при взлете, а также нарушение экипажем техники безопасности.

Вина за это легла на плечи бывшего заместителя генерального директора авиакомпании Вадима Тимофеева, который отвечал за организацию летной работы и проверку квалификации экипажа. Ему грозит до 7 лет лишения свободы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самолет Як-42 разбился при попытке взлета 7 сентября 2011 года. В результате авиакатастрофы погибли 44 человека.

# происшествия # ЯК-42. Трагедия ярославского Локомотива # Авиакатастрофа

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