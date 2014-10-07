Итоги расследования авиакатастрофы под Ярославлем: ошибки пилотов и нарушение техники безопасности

Новости России. Завершено расследование дела об авиакатастрофе под Ярославлем, в которой погибли члены хоккейной команды «Локомотив», в том числе белорусы Руслан Салей, Сергей Остапчук и Николай Кривоносов. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

В момент аварии судно было полностью исправно. Причиной трагедии стали ошибки пилотов при взлете, а также нарушение экипажем техники безопасности.

Вина за это легла на плечи бывшего заместителя генерального директора авиакомпании Вадима Тимофеева, который отвечал за организацию летной работы и проверку квалификации экипажа. Ему грозит до 7 лет лишения свободы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.