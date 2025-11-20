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Финалисты премии «PRO спорт» презентовали свои проекты в Минске

20 ноября 2025 20:20
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Меньше суток остается до вручения первой национальной премии по спортивному маркетингу «PRO спорт». Это новый проект Национального олимпийского комитета и его партнеров, в котором приняли участие около 150 организаций. За день до торжественной церемонии в штаб-квартире НОК номинанты провели защиту.

С подробностями – Юлия Силипицкая. 

Финалисты премии «PRO спорт» презентовали свои проекты в Минске-2

Отечественные федерации и ассоциации, клубы, компании и даже «Кинопоиск» – все они соискатели новой награды в сфере «PRO спорт» в 12 номинациях. Из 150 заявок отобрали 36 лучших. И несмотря на то, что в жюри вошли люди, которые знают все спортивное делопроизводство, определить финалистов было сложно.

Финалисты премии «PRO спорт» презентовали свои проекты в Минске-4

Сергей Рутенко, председатель Белорусской теннисной федерации:
В номинации присутствует коллаборация между суперпрофессиональными командами и энтузиастами. Я стараюсь не оценивать как спортсмен, а больше пытаюсь стать на сторону зрителя, коим, по сути, я и являюсь на пенсии. 

Беларусь – спортивная держава, и за последнее время мероприятий и праздников в этом направлении проводится очень много. Причем каждый проект имеет как участников, так и преданного зрителя. Жители нашей страны уже выбирают, куда пойти и на что смотреть. А возможности для тех, кто принял решение посвятить себя спорту, не ограничены.

Финалисты премии «PRO спорт» презентовали свои проекты в Минске-6

Полина Игнатенко, пресс-секретарь Национального олимпийского комитета Беларуси:
Это на сегодняшний день не просто уникальный, но и очень актуальный проект, потому что он назрел, пришло то время, когда в нашем спортивном сообществе уже существует большое количество очень интересных и креативных, классных проектов, которые помогают строить мостики между спортсменами, федерациями, клубами. 

Далее смотрите в видео.

# НОК Беларуси # Сергей Рутенко

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