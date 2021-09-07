«Пришла новость об этой страшной трагедии». Дмитрий Басков рассказал, что чувствовали хоккеисты после гибели игроков «Локомотива»

Новости Беларуси. Трагедия, о которой спустя десятилетие 7 сентября вспоминают в Минске. Капитана национальной хоккейной сборной Беларуси Руслана Салея, форварда Сергея Остапчука и тренера Николая Кривоносова не стало 7 сентября 2011 года, когда в составе ярославского «Локомотива» они направлялись на матч КХЛ в Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако сразу после взлета самолет разбился.

Первый месяц осени – долгожданный для поклонников хоккея. Лето позади, самое время начинать новый сезон Континентальной хоккейной лиги. Но вместо спортивных трансляций информационное пространство взорвали другие кадры: обломки самолета и дежурившие у больницы люди.

Дмитрий Басков, председатель Федерации хоккея Беларуси:

Пришла новость об этой страшной трагедии в мировом хоккее. Андрей Ковалев тогда сказал перед игрой, что мы будем играть сегодня игру, но не будем радоваться забитым голам. Вспоминая ту команду «Локомотив» – действительно были собраны выдающиеся, известные игроки, которые прославляли национальные сборные разных страны, в том числе и нашу.

«Локомотив» был интернациональной командой. Беда коснулась всего хоккейного сообщества. И Беларусь не стала исключением.