«Пришла новость об этой страшной трагедии». Дмитрий Басков рассказал, что чувствовали хоккеисты после гибели игроков «Локомотива»
Новости Беларуси. Трагедия, о которой спустя десятилетие 7 сентября вспоминают в Минске. Капитана национальной хоккейной сборной Беларуси Руслана Салея, форварда Сергея Остапчука и тренера Николая Кривоносова не стало 7 сентября 2011 года, когда в составе ярославского «Локомотива» они направлялись на матч КХЛ в Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако сразу после взлета самолет разбился.
Первый месяц осени – долгожданный для поклонников хоккея. Лето позади, самое время начинать новый сезон Континентальной хоккейной лиги. Но вместо спортивных трансляций информационное пространство взорвали другие кадры: обломки самолета и дежурившие у больницы люди.
Хоккейная команда «Локомотив», на которую делали большие ставки в предстоящем сезоне, разбилась в авиакатастрофе.
Дмитрий Басков, председатель Федерации хоккея Беларуси:
Пришла новость об этой страшной трагедии в мировом хоккее. Андрей Ковалев тогда сказал перед игрой, что мы будем играть сегодня игру, но не будем радоваться забитым голам. Вспоминая ту команду «Локомотив» – действительно были собраны выдающиеся, известные игроки, которые прославляли национальные сборные разных страны, в том числе и нашу.
«Локомотив» был интернациональной командой. Беда коснулась всего хоккейного сообщества. И Беларусь не стала исключением.
Дмитрий Басков:
Те люди, которых сегодня нет с нами – Руслан Салей, Сергей Остапчук, Николай Кривоносов – стали бы, наверное, уже кто-то тренером, кто-то менеджером, функционером. И приносили бы пользу всему белорусскому хоккею. Это большая утрата, мы будем всегда помнить о ней.