10 лет со дня самой страшной трагедии в истории хоккея. Как в Беларуси вспоминают «Локомотив»

Новости Беларуси. Трагедия, о которой спустя десятилетие 7 сентября вспоминают в Минске. Капитана национальной хоккейной сборной Беларуси Руслана Салея, форварда Сергея Остапчука и тренера Николая Кривоносова не стало 7 сентября 2011 года, когда в составе ярославского «Локомотива» они направлялись на матч КХЛ в Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако сразу после взлета самолет разбился. История тех событий – в материале Полины Королевы.

Первый месяц осени – долгожданный для поклонников хоккея. Лето позади, самое время начинать новый сезон Континентальной хоккейной лиги. Но вместо спортивных трансляций информационное пространство взорвали другие кадры: обломки самолета и дежурившие у больницы люди.

«Пришла новость об этой страшной трагедии». Дмитрий Басков рассказал, что чувствовали хоккеисты после гибели игроков «Локомотива». Подробнее здесь. «Локомотив» направлялся в Минск, на первый матч сезона – встречу с «Динамо». На борт лайнера Як-42 поднялись 45 человек. Выжил лишь один, бортинженер Александр Сизов. Нападающий Александр Галимов, который также пережил момент падения, скончался позже в больнице.

Позже эксперты установили, что катастрофа случилась по вине членов экипажа. Один из пилотов нажал на педаль тормоза при взлете. Нажал, потому что до этого работал на лайнере Як-40, чья тормозная система отличалась от Як-42, который и упал тогда на берег реки Туношонка.

Андрей Башко, спортивный директор Федерации хоккея Беларуси:

Об этой новости я узнал, когда играл в солигорском «Шахтере». У нас как раз была вечером игра. Отправляясь на игру, я увидел новости по телевизору, что разбился самолет. Я подумал – ну, какая-то злая шутка чья-то, и не придал этому значения. Потом, когда уже пришел в раздевалку, все только об этом и говорили. У нас еще состоялась игра в это время. Никаких мыслей об игре не было, только крутили в голове эти воспоминания – как, почему, что произошло. То есть опустошенность была внутри. Болельщик о том, как объявили о крушении «Локомотива»: помню эти эмоции, людей, боль такая. Подробнее здесь.

Матч между минским «Динамо» и ярославским «Локомотивом» был запланирован на четверг, 8 сентября. В тот вечер трибуны, как и полагается, заполнили болельщики, но вместо привычного гула спортивных баталий «Минск-Арена» встречала российскую команду траурной тишиной. На реквием по погибшим хоккеистам пришли все, никто из фанатов не сдал билет. Андрей Башко о Руслане Салее: «Это был вожак нашей сборной, нашего хоккея». Подробнее здесь.

В этот тяжелый для болельщиков день рядом с ними был и Президент. Александр Лукашенко в форме белорусской сборной вышел на лед, чтобы также почтить память погибших игроков.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

И самое жуткое для нас – они летели к нам. К этому часу на эту прекрасную арену. Летели как самые близкие друзья – это наши родные братья. Трехкратный победитель чемпионата России, один из сильнейших клубов Континентальной хоккейной лиги, «Локомотив» был великой командой, состоявшей из настоящих мастеров. Хоккеисты минского «Динамо», тысячи болельщиков с нетерпением ждали сегодняшнего момента, матча, потому что знали – это будет красивый, честный и благородный поединок. К несчастью, судьба распорядилась иначе, и сегодня на притихшей «Минск-Арене» не слышно гула трибун. Только ваши аплодисменты, которыми мы провожаем в последний путь наших хоккеистов.

Матч «Динамо-Минск» – «Локомотив» должен был начаться в 20:00 по московскому времени. На льду стояли портреты ярославских ребят. У каждого фото «зубры» преклонили колено и забросили шайбу в свои ворота.

Как и 10 лет назад, память погибших спортсменов почтили 7 сентября в столице Беларуси. У «Минск-Арены» – портреты игроков «Локомотива». Люди оставляли цветы, всматривались в лица тех, кто навсегда остался в команде.

Панихида по погибшим в авиакатастрофе хоккеистам «Локомотива» прошла и в Ярославле. Там же этим вечером состоялся матч КХЛ между «Локомотивом» и минским «Динамо». Возрожденная команда никогда не выходила на лед 7 сентября. Сегодня – исключение. Такова просьба игроков. Именно так они решили почтить память погибших.