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Болельщик о том, как объявили о крушении «Локомотива»: помню эти эмоции, людей, боль такая

07 сентября 2021 17:05
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В момент гибели «Локомотива» в Ярославле все хоккейное сообщество было в игре: проходили другие матчи и официальные тренировки на льду. В Уфе же шел Кубок открытия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Болельщик о том, как объявили о крушении «Локомотива»: помню эти эмоции, людей, боль такая-1

Новости дошли уже после начала матча. Было сыграно около шести минут, когда президент КХЛ Александр Медведев вышел на лед и объявил о катастрофе. Было решено не продолжать игру.

Болельщик о том, как объявили о крушении «Локомотива»: помню эти эмоции, людей, боль такая-4

Сергей Токарь, болельщик:
Матч – как раз «Салават» играл в этот момент – и он вышел и сказал, что погибла команда… точнее, разбилась команда. Помню эти эмоции, людей. Боль такая… Мы с родителями всегда садились, смотрели их матч – долго не могли прийти в себя. Шок, это такая настоящая боль, потому что ребята молодые.

Андрей Башко о Руслане Салее: «Это был вожак нашей сборной, нашего хоккея». Подробнее здесь.

Был любимый хоккеист Александр Галимов, как раз перед самым своим последним днем жизни он с дочкой вышел на лед проехал по всему стадиону в Ярославле. Это на память осталось навсегда.

# ЯК-42. Трагедия ярославского Локомотива # общество # Александр Медведев # Фотофакт

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