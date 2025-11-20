Андрей Фефелов, главный редактор телеканала «День ТВ», журналист, публицист:

Эти силы, безраздельно управляя пространствами ЕС, Великобритании и Украины, решили поменять Зеленского, как я вижу. Вот, собственно говоря, этот процесс идет. Скорее всего, это произойдет каким-то образом, в связке с какими-то инициативами, возможно, какими-то манипуляциями. Но есть еще версии, что это якобы Соединенные Штаты так влияют. Я не вижу, чтобы Соединенные Штаты имели влияние серьезное на Зеленского. Казалось бы, когда Трамп пришел, мне казалось, что эта затея с использованием Украины против России закончится мгновенно.

То есть, война закончится мгновенно. Но она не закончилась, потому что оказывается у Трампа, у США нет рычагов влияния на этот глобалистский синдикат и на Украину, которая является просто подконтрольной территорией. Поэтому эти вопросы, связанные с коррупцией, это типичный почерк систем управления глобалистами разных территорий, разных политиков, потому что эта дубина коррупционная применялась всегда. Как только политик не нравится, сразу достаются какие-то бумаги. Понятно, что рыльце в пушку.

Но вопрос. Если, допустим, этого ничего бы не было, они бы все равно могли устроить этот скандал. Потому что у них в руках все мировые СМИ. Кроме наших с вами. Понимаете? Все у них. И если посмотреть российское телевидение, я не знаю, кстати, как на белорусском телевидении, но если посмотреть российские каналы, главные, центральные, то я понимаю, что других источников, видимо, нет. Но там идет нон-стопом бесконечное цитирование этих глобалистских СМИ, которые я называю «вражьи СМИ».

Вся эта шушера глобалистская является законодателем информационного дискурса. То есть, они его задают. Поэтому любой скандал, коррупционный, сексуальный, может быть сделан вообще из ничего. Собственно, в Украине, правда, как говорится, оснований много, как вы сами сказали.

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