С национальным рекордом! Кубок сильнейших спортсменов по плаванию стартовал в Минске

Она показала лучший результат на дистанции 200 метров комплексным плаванием. Также в первый день турнира был установлен национальный рекорд. Анастасия Кулешова 200-метровку баттерфляем проплыла за 2 минуты 10 секунд и завоевала серебро соревнований.

20 ноября в Минске стартовал Кубок сильнейших спортсменов по плаванию. Первое золото для белорусской команды принесла Анастасия Шкурдай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Лукашенко, президент Национального олимпийского комитета Беларуси:

Мы хотим приветствовать всех в этом прекрасном дворце, который построен вместе с нашими китайскими друзьями. Недавно был открыт главой государства. Для наших спортсменов белорусских это уже родной дом. И сегодня мы видим, из 11 стран около 500 атлетов приняли участие. То есть для иностранных гостей мы тоже открыли двери этого прекрасного дворца. Мы очень рады, что откликнулись сильнейшие наши молодые звезды мирового плавания.

Выступить достойно, попробовать свои силы, показать то, что они умеют, и завоевать их заветные желанные медали.

20 ноября белорусские пловцы завоевали 16 медалей. Всего в программе Кубка сильнейших спортсменов запланировано 46 финалов. Турнир завершится 23 ноября.