Дмитрий Басков о трагической смерти игроков «Локомотива»: они прославляли национальные сборные разных стран, в том числе и нашу

Новости Беларуси. Трагедия, о которой спустя десятилетие 7 сентября вспоминают в Минске. Капитан национальной хоккейной сборной Беларуси Руслан Салей, форвард Сергей Остапчук и тренер Николай Кривоносов. Их не стало 7 сентября 2011-го, когда в составе ярославского «Локомотива» они направлялись на матч КХЛ в Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако сразу после взлета самолет разбился. Погибли 44 человека.

7 сентября у «Минск-Арены» возник спонтанный мемориал. В память о трагедии, которую до сих пор называют самым страшным днем в истории хоккея, люди несут цветы и свечи.