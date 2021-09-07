Память о тех ребятах жива в наших сердцах. Люди несут цветы и свечи к «Минск-Арене» в память об игроках «Локомотива»

Новости Беларуси. Трагедия, о которой спустя десятилетие 7 сентября вспоминают в Минске. Капитан национальной хоккейной сборной Беларуси Руслан Салей, форвард Сергей Остапчук и тренер Николай Кривоносов. Их не стало 7 сентября 2011-го, когда в составе ярославского «Локомотива» они направлялись на матч КХЛ в Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако сразу после взлета самолет разбился. Погибли 44 человека. 7 сентября у «Минск-Арены» возник спонтанный мемориал. В память о трагедии, которую до сих пор называют самым страшным днем в истории хоккея, люди несут цветы и свечи.

При крушении самолета Як-42 выжил лишь один член экипажа. Позже установят причину катастрофы – ошибочные действия пилотов. Они имели опыт работы на самолетах ЯК-40. Главное отличие от машины, которой управляли в тот злополучный рейс, в тормозной системе. Случайное касание педали во время разбега привело к необратимым последствиям. Не успевший набрать высоту борт столкнулся с радиомаяком, врезался в землю на берегу реки Туношонка и разрушился. Ярославский «Локомотив» был укомплектован ведущими игроками. Почтить память легендарной команды 7 сентября приходят десятки людей. Дмитрий Басков о трагической смерти игроков «Локомотива»: они прославляли национальные сборные разных стран, в том числе и нашу

Андрей Башко, спортивный директор Федерации хоккея Беларуси:

Память о тех ребятах жива, она жива в наших сердцах. Вся эта команда действительно была звездной командой. Игроки этой команды добились многого и могли бы добиться большего, но судьба забрала их у нас. Это огромный удар по всему хоккею, по белорусскому в частности. По всему, не зависимо от того, чьи страны представляли эти ребята, это огромный удар.