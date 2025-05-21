Прямой эфир

Новый разведкомплекс «Джульетта» представили на выставке MILEX-2025 в Минске

21 мая 2025 18:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На этот раз выставочное пространство «Милекса» вместе с белорусскими разработчиками разделили компании из России, Китая, Пакистана и Индии. Одна площадка вместила в себя более 750 экспонатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый разведкомплекс «Джульетта» представили на выставке MILEX-2025 в Минске-2

Последние образцы бронетехники, связи, средств радиоэлектронной борьбы, стрелкового оружия, а также беспилотной авиации – экспонаты международной выставки MILEX-2025. В этот раз отечественный военпром представил больше двух сотен милитари-новинок. 

Новый разведкомплекс «Джульетта» представили на выставке MILEX-2025 в Минске-4

Одна из них бронетранспортер с боевым модулем «Адунок-БМ-30.2». БТР недавно приняли на вооружение Вооруженных Сил Беларуси. Техника обеспечивает высокую мобильность, защиту и огневую мощь для того, чтобы выполнять задачи широкого спектра.

Последние образцы бронетехники, связи, средств РЭБ – в Минске проходит выставка MILEX-2025.

Беларусь уделяет особое внимание развитию беспилотной авиации, не забываем про систему противодействия с дронами извне. 

Новый разведкомплекс «Джульетта» представили на выставке MILEX-2025 в Минске-6

Глеб Прокофьев, корреспондент:
Это гроза дронов «Сапсан». Комплекс создан для прикрытия критически важных объектов от малых беспилотников. Он обеспечивает их поиск, обнаружение и сопровождение.

«Сапсан» способен обнаружить дрон средствами радиолокации на дальности в 3 километра, а средствами оптико-электронной разведки – в почти 2 километра. Уничтожать огнем может малые беспилотники на дистанции не менее 400 метров. Комплекс смонтирован на шасси повышенной проходимости. 

Новый разведкомплекс «Джульетта» представили на выставке MILEX-2025 в Минске-8

Еще одна новинка от военных конструкторов разведывательный комплекс «Джульетта». Он может мониторить местность, вести поиск, идентификацию и предоставить информацию о наземных стационарных и подвижных объектах. 

От БПЛА до артиллерии: что покажут на выставке MILEX-2025? Поговорили с Анатолием Булавко.

Новый разведкомплекс «Джульетта» представили на выставке MILEX-2025 в Минске-10

А это еще один, но уже многим известный комплекс «Беркут». Его третья версия способна вести разведку и огонь. Специальная программа позволяет в автоматизированном режиме подготовить все исходные данные для стрельбы и передать их по линиям связи. Также «Беркут» способен оценивать результаты поражения цели, а в случае промаха продолжить боевую работу с корректировкой.

Подробнее в видео.

# Выставки в Минске # Оружие и боеприпасы

Другие новости рубрики

Все новости
Вопросы подросткового буллинга обсудили с работниками Белпочты в Минске
21 мая 2025 18:11

Вопросы подросткового буллинга обсудили с работниками Белпочты в Минске

Рутенко: если спортсмены получат практику за границей, а потом вернутся, почему бы этим не воспользоваться?
21 мая 2025 17:50

Рутенко: если спортсмены получат практику за границей, а потом вернутся, почему бы этим не воспользоваться?

Артём Васильев: белорусские Месси есть, но они ещё растут
21 мая 2025 17:49

Артём Васильев: белорусские Месси есть, но они ещё растут