Новый разведкомплекс «Джульетта» представили на выставке MILEX-2025 в Минске

На этот раз выставочное пространство «Милекса» вместе с белорусскими разработчиками разделили компании из России, Китая, Пакистана и Индии. Одна площадка вместила в себя более 750 экспонатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Последние образцы бронетехники, связи, средств радиоэлектронной борьбы, стрелкового оружия, а также беспилотной авиации – экспонаты международной выставки MILEX-2025. В этот раз отечественный военпром представил больше двух сотен милитари-новинок.

Одна из них бронетранспортер с боевым модулем «Адунок-БМ-30.2». БТР недавно приняли на вооружение Вооруженных Сил Беларуси. Техника обеспечивает высокую мобильность, защиту и огневую мощь для того, чтобы выполнять задачи широкого спектра. Последние образцы бронетехники, связи, средств РЭБ – в Минске проходит выставка MILEX-2025. Беларусь уделяет особое внимание развитию беспилотной авиации, не забываем про систему противодействия с дронами извне.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Это гроза дронов «Сапсан». Комплекс создан для прикрытия критически важных объектов от малых беспилотников. Он обеспечивает их поиск, обнаружение и сопровождение. «Сапсан» способен обнаружить дрон средствами радиолокации на дальности в 3 километра, а средствами оптико-электронной разведки – в почти 2 километра. Уничтожать огнем может малые беспилотники на дистанции не менее 400 метров. Комплекс смонтирован на шасси повышенной проходимости.

Еще одна новинка от военных конструкторов разведывательный комплекс «Джульетта». Он может мониторить местность, вести поиск, идентификацию и предоставить информацию о наземных стационарных и подвижных объектах. От БПЛА до артиллерии: что покажут на выставке MILEX-2025? Поговорили с Анатолием Булавко.