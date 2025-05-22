Демонстрация готовности к взаимодействию – Бузин про выставку MILEX-2025

Во второй день форума запланированы ряд заседаний. Стороны обсудят вопросы развития вооружения, военной и специальной техники и технологий двойного назначения. В 2025 году на экспозиционной площадке представлено более 750 образцов военной продукции. Среди них – новейшие модели бронетехники, средства связи, радиоэлектронной борьбы, стрелковое оружие и беспилотные летательные аппараты. MILEX традиционно вызывает большой интерес среди специалистов, экспертов и зарубежных делегаций.

Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы с вами видим реальные объекты, которые есть на снабжении и на вооружении военной организации государства, которые способны выполнить задачи во всех сферах – и в воздухе, и на земле, и в воде, и каждый раз наполнение выставки становится все более качественным. Это отмечают наши коллеги, приезжающие из других государств, это отмечают специалисты и эксперты, которые здесь находятся. Самое главное – мы открыты для общения. То есть эта выставка не просто демонстрация силы нашего государства – это демонстрация готовности к взаимодействию.

В этом году выставка проходит на новой площадке – в Минском международном выставочном центре. Военную технику и вооружение демонстрируют на территории площадью более 11,5 квадратных метров – это почти как два футбольных поля. Посетить экспозицию можно до 24 мая.