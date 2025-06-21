Арена готова принимать Мундиаль – посмотрели, как устроен Национальный футбольный стадион

Перед вами новое сердце белорусского футбола. А ведь пять лет назад был лишь проект на бумаге. Сегодня новая легенда отечественного спорта. Национальный футбольный стадион в Минске – подарок от друзей из Китая. И символ нерушимого союза двух народов. Самый вместительный и технологичный в истории страны. Только вдумайтесь: 33 145 зрителей одновременно могут стать свидетелями спортивных баталий. Для сравнения, легендарное «Динамо» принимает лишь 22 тысячи.

Александр Бут-Гусаим, генеральный директор Национального олимпийского стадиона «Динамо»:

На матче-открытии в какой-то степени можно говорить, что это и был такой тестовый матч, потому что была полная загрузка. Уникальность этого стадиона в том, что в какой бы точке вы ни находились, на каком бы месте вы ни сидели, у вас прекрасная обзорность для футбола. То есть вы можете с любого места сидеть и наслаждаться игрой.

У входа на стадион зрители встречают скульптуру белорусского и китайского футболистов, обнимающих глобус. Это дань сотрудничеству, благодаря которому спортивный объект стал реальностью. Китайские архитекторы воплотили в фасаде стальные лепестки и стеклянные панели с орнаментом белорусского флага, а трибуны окрашены в традиционный для Китая красный. Длина сооружения 210 метров, ширина 170, взмывая вверх на 42 метра и 30 сантиметров.

Для комфорта болельщиков здесь продумано все – вплоть до интеллектуальной навигации. Заблудиться невозможно, указатели ведут к секторам, словно путеводные нити. Но главное волшебство скрыто под ногами игроков – гибридный газон.