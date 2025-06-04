В рамках акции «Вандруй. Адчуй. Натхняйся» в Минске подготовлена насыщенная программа бесплатных мероприятий

Экскурсия в комнату монаха или на главную киностудию страны, спортивные тренировки, дегустации и посещение промышленных предприятий. В рамках акции «Вандруй. Адчуй. Натхняйся» для жителей и гостей Минска подготовлена насыщенная программа бесплатных мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2025 году в столице заявку на участие в акции подали более 140 учреждений. Присоединились и промышленные гиганты. До 8 июня есть возможность посетить экскурсии и квесты, дни открытых дверей, мастер-классы, оценить блюда национальной кухни.

Анна Вощинчук, заместитель директора Национального агентства по туризму:

Если хорошая погода, то, безусловно, выбирают какие-то мероприятия, маршруты по экологическим тропам, где проходят открытые мастер-классы, где есть хореографический мастер-класс на свежем воздухе. И те люди, которые любят более комфортную, камерную атмосферу, смогут выбрать для себя маленький районный музейчик, и те люди, которые привыкли к таким масштабным, смогут, например, посетить спортивно-культурные мероприятия «Вытокi», которые в этом году проходят в городе Поставы.

В качестве новинки этого года – мастер-классы по созданию сувениров. Всего по стране принимают участие в инициативе более 1 400 объектов: это заказники, агроусадьбы, здравницы и спортивные учреждения.