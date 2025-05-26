Там можно увидеть ретрогрузовики, автобусы и тракторы. Побывали на необычной выставке под Минском

Анастасия Макеева, корреспондент:

На высоких скоростях сегодня познакомимся с людьми, для которых ретро-техника уже стала частью жизни. Вот это мощь! 95-летие Держинской машинно-тракторной станции отметили с размахом. 17 мая в центре экологического туризма «Станьково» прошла вторая по счету выставка большой ретротехники Truck, Bus & Tractor Show. Это событие объединило сотню автолюбителей со всей страны. Они дают новую жизнь старым грузовикам, автобусам, тракторам, воспевают советские легенды и ретрокультуру.

Олег Гапанович, соавтор идеи TBT Show:

В Беларуси очень много людей, которые увлекаются этой техникой, а это в каком-то смысле геройство, потому что отремонтировать велосипед, мотоцикл и легковую машину – это одни затраты, а, допустим, восстановить грузовик или автобус, или трактор – это совершенно другие. Мы собираем всех, кто делает самодельную технику. Люди приходят с удовольствием смотреть, где-то вдохновляться, где-то учиться, где-то просто вдохнуть вот эту эстетику старого времени.

Все мы родом из детства. Эта экспозиция – волна ностальжи. Александр Хелькович из Бреста работает сварщиком, вот уже 10 лет собирает и восстанавливает игрушки СССР. За этими москвичами, жигулями и мотороллерами – истории поколений и приключений всего двора. От мини-автопарка до армии солдатиков. В милой коллекции уже более 400 поводов для счастья.