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Там можно увидеть ретрогрузовики, автобусы и тракторы. Побывали на необычной выставке под Минском

26 мая 2025 13:34
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Там можно увидеть ретрогрузовики, автобусы и тракторы. Побывали на необычной выставке под Минском-1

Анастасия Макеева, корреспондент:
На высоких скоростях сегодня познакомимся с людьми, для которых ретро-техника уже стала частью жизни.

Вот это мощь! 95-летие Держинской машинно-тракторной станции отметили с размахом. 17 мая в центре экологического туризма «Станьково» прошла вторая по счету выставка большой ретротехники Truck, Bus & Tractor Show. Это событие объединило сотню автолюбителей со всей страны. Они дают новую жизнь старым грузовикам, автобусам, тракторам, воспевают советские легенды и ретрокультуру.

Там можно увидеть ретрогрузовики, автобусы и тракторы. Побывали на необычной выставке под Минском-3

Олег Гапанович, соавтор идеи TBT Show:
В Беларуси очень много людей, которые увлекаются этой техникой, а это в каком-то смысле геройство, потому что отремонтировать велосипед, мотоцикл и легковую машину – это одни затраты, а, допустим, восстановить грузовик или автобус, или трактор – это совершенно другие. Мы собираем всех, кто делает самодельную технику. Люди приходят с удовольствием смотреть, где-то вдохновляться, где-то учиться, где-то просто вдохнуть вот эту эстетику старого времени.

Там можно увидеть ретрогрузовики, автобусы и тракторы. Побывали на необычной выставке под Минском-5

Все мы родом из детства. Эта экспозиция – волна ностальжи. Александр Хелькович из Бреста работает сварщиком, вот уже 10 лет собирает и восстанавливает игрушки СССР. За этими москвичами, жигулями и мотороллерами – истории поколений и приключений всего двора. От мини-автопарка до армии солдатиков. В милой коллекции уже более 400 поводов для счастья.

Там можно увидеть ретрогрузовики, автобусы и тракторы. Побывали на необычной выставке под Минском-7

Александр Хилькович, коллекционер игрушек СССР:
Вот этот «Москвич» был самой распространенной игрушкой в советское время. То есть даже сейчас они попадаются гораздо чаще, чем, например, вот такой тракторок. Этот экспонат 1986 года, педальный мотороллер «Крошка». Потом «Нива» у нас, машинка педальная, прототип «Чайки». Педальный «Москвич» третьей серии 1991 года.

Подробности в видео.



 

# Выставки в Минске # Выставки

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