Кличко заявил о необходимости новой мобилизации для ротации ВСУ

В интервью изданию Point мэр Киева Виталий Кличко заявил о том, что необходима новая мобилизация для замены войск на линии фронта. Он отметил, что важна как экономическая сторона, так и обеспечение безопасности семей военнослужащих. Об этом пишет РИА Новости.

Кличко рассказал, что в настоящее время в армию призваны 100 000 киевлян, среди них есть как мужчины, так и девушки. В Верховную раду Украины был внесен проект закона о новой мобилизации, согласно которым призванные должны уточнить свои данные в военных комиссариатах в течение 60 дней.

С 24 февраля 2022 года в Украине действует военное положение, а мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не имеют права покидать страну. Time и New York Times сообщают, что в связи с большими сокращениями в рядах Вооруженных сил Украина пытается набрать в армию больше женщин.