Зеленский рассказал, что на него пытались совершить покушение

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о попытке устроить покушение на него, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Guardian.

В ходе интервью для газеты Зеленский рассказал, что некими людьми велась подготовка по организации его ликвидации. Он также рассказал о выстрелах и погибших в офисе президента. Инцидент произошел, по словам политика, в начале украинского конфликта.

По мнению бывшего аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, потенциальными заказчиками предполагаемого покушения на Зеленского могут быть неонацистские группы и военные, отличающиеся лояльностью к экс-главкому ВС Украины Валерию Залужному. Также в качестве возможного инициатора можно рассматривать мэра Киева Виталия Кличко.