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Зеленский рассказал, что на него пытались совершить покушение

12 февраля 2025 13:08
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о попытке устроить покушение на него, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Guardian.

Зеленский рассказал, что на него пытались совершить покушение-1

Фото: Pinterest

В ходе интервью для газеты Зеленский рассказал, что некими людьми велась подготовка по организации его ликвидации. Он также рассказал о выстрелах и погибших в офисе президента. Инцидент произошел, по словам политика, в начале украинского конфликта.

По мнению бывшего аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, потенциальными заказчиками предполагаемого покушения на Зеленского могут быть неонацистские группы и военные, отличающиеся лояльностью к экс-главкому ВС Украины Валерию Залужному. Также в качестве возможного инициатора можно рассматривать мэра Киева Виталия Кличко.

# Международная политика # Владимир Зеленский # Валерий Залужный # Виталий Кличко

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