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Министр обороны Германии разозлился на Кличко из-за просьбы дать ракеты Taurus

15 сентября 2023 13:09
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Глава Министерства обороны Германии Борис Писториус эмоционально отреагировал на запрос мэра Киева Виталия Кличко о предоставлении Украине ракет Taurus. Об этом сообщает РИА Новости. Он отметил, что Германия уже оказала Киеву существенную военную помощь. 

Писториуса раздражает то, что этому вопросу придается такое большое внимание, и подчеркивает, что не стоит забывать об уже оказанной Украине помощи. Он не исключает также возможность рассмотрения вопроса о поставках ракет Taurus в будущем.

Перед этим мэр Кличко высказался за необходимость поставок этих ракет и подверг критике политиков, которые опасаются возможной эскалации конфликта.

Ранее федеральный канцлер Олаф Шольц подчеркнул, что Германия оказывает поддержку Киеву, но опасается, что доставка ракет Taurus может повлечь за собой рост напряжения в отношениях между НАТО и Россией. Пока никакого решения по этому вопросу не принято.

Основным спорным моментом в поставке ракет Taurus является их дальность 500 км, что вызывает в Германии опасения по поводу их использования против России.

# Оружие и боеприпасы # Виталий Кличко # Борис Писториус

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